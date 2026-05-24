Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»

Инсайдер предупредил «Майами» о рисках в погоне за Яннисом Адетокумбо.

«Майами» предстоит принять одно из ключевых решений межсезонья на фоне возможного обмена за Янниса Адетокумбо . Однако, по мнению инсайдера Айры Уиндермана, попытка выстроить всю стратегию вокруг сделки с лидером «Милуоки » может обернуться для клуба серьезными рисками.

Обзреватель отметил, что если «Бакс» решат обменять Адетокумбо, то будут действовать быстро, а потому у заинтересованных команд останется ограниченное время на принятие решений. В такой ситуации «Майами» важно не пожертвовать собственными планами ради сделки, которая в итоге может не состояться.

«По сути, «Хит» придется либо ошеломить «Бакс» своим предложением, либо переходить к другим планам. Проблема в том, что «Майами » может потерять возможность эффективно использовать 13-й пик драфта», – написал Уиндерман.

В качестве примера он вспомнил ситуацию 2014 года, когда клуб выбрал Шабазза Напьера , пытаясь угодить Леброну Джеймсу , однако тот вскоре покинул команду.