Обозреватель «Майами» Айра Уиндерман: «Хит» не стоит строить межсезонье исключительно вокруг погони за Яннисом»
«Майами» предстоит принять одно из ключевых решений межсезонья на фоне возможного обмена за Янниса Адетокумбо. Однако, по мнению инсайдера Айры Уиндермана, попытка выстроить всю стратегию вокруг сделки с лидером «Милуоки» может обернуться для клуба серьезными рисками.
Обзреватель отметил, что если «Бакс» решат обменять Адетокумбо, то будут действовать быстро, а потому у заинтересованных команд останется ограниченное время на принятие решений. В такой ситуации «Майами» важно не пожертвовать собственными планами ради сделки, которая в итоге может не состояться.
«По сути, «Хит» придется либо ошеломить «Бакс» своим предложением, либо переходить к другим планам. Проблема в том, что «Майами» может потерять возможность эффективно использовать 13-й пик драфта», – написал Уиндерман.
В качестве примера он вспомнил ситуацию 2014 года, когда клуб выбрал Шабазза Напьера, пытаясь угодить Леброну Джеймсу, однако тот вскоре покинул команду.
