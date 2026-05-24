Яннис Адетокумбо: «Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге»

Яннис Адетокумбо посетил финал Евролиги-2026 в Афинах и не исключил, что в будущем может сыграть в турнире после завершения карьеры в НБА.

«Болельщики уже видели, как я здесь играю. Я много раз выходил на эту площадку в составе сборной. Да, возможно, однажды я сыграю в этом турнире. Но сейчас мой фокус – играть в НБА как можно дольше.

Атмосфера здесь невероятная. Я и так знал, какой будет эта ночь. Это Афины, это Греция. И что бы ни случилось, мы всегда будем приходить сюда и поддерживать свою команду», – добавил форвард «Милуоки».

Каждый европеец говорит, что не исключает своей игры в Евролиге, до тех пор пока не увидят разницу в зарплате
Братьев сначала отпусти туда, а то каждый год звездит это, а сами всей семьёй у кормушки)
Может так случиться, что будут с Папагианнисом первыми отцом и сыном, сыгравшим в Евролиге... А если ещё Танасиса сотоварищи подтянет, так вообще вся стартовая пятерка из одной семьи будет
