Яннис Адетокумбо: Сейчас мой фокус – НБА, но однажды я могу сыграть в Евролиге.

Яннис Адетокумбо посетил финал Евролиги-2026 в Афинах и не исключил, что в будущем может сыграть в турнире после завершения карьеры в НБА .

«Болельщики уже видели, как я здесь играю. Я много раз выходил на эту площадку в составе сборной. Да, возможно, однажды я сыграю в этом турнире. Но сейчас мой фокус – играть в НБА как можно дольше.

Атмосфера здесь невероятная. Я и так знал, какой будет эта ночь. Это Афины, это Греция. И что бы ни случилось, мы всегда будем приходить сюда и поддерживать свою команду», – добавил форвард «Милуоки ».