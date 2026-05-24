Душан Алимпиевич: «Бешикташ» провел исторический сезон и наконец обрел стабильность»

Алимпиевич: Для «Бешикташа» это исторический сезон – клуб обрел стабильность.

Душан Алимпиевич подвел итоги исторического сезона «Бешикташа », отметив, что команда впервые за долгие годы сумела добиться стабильности результатов.

«С 1975 года «Бешикташ» ни разу не удавалось выстроить стабильность. В этом сезоне мы буквально побили все возможные клубные рекорды – вышли в финал Президентского кубка, финал Кубка Турции и финал Еврокубка. Это исторические достижения для клуба и его болельщиков», – заявил Алимпиевич.

Для сербского специалиста этот сезон стал третьим во главе турецкого клуба.