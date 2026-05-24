0

Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»

Марк Дэйгнолт: Глубокий состав – отражение нашей силы.

«Оклахома» подходит к четвертому матчу финала Западной конференции против «Сан-Антонио», ведя в серии 2-1, а главный тренер Марк Дэйгнолт отметил глубину состава как ключевое преимущество команды, которая использует расширенную ротацию из 10-11 игроков.

«Это не дает преимущества относительно соперника. Это скорее отражение нашей силы. У нас глубокий состав. У нас много игроков, которым мы доверяем.

Мы играем под большим давлением. Мы активно подстраховываем партнеров, из‑за чего нам приходится делать более длинные перемещения для закрытия соперников. Мы хотим доминировать в переходной защите и максимально быстро переходить в нападение.

Все, что повышает наши шансы на победу, требует энергии. И когда у тебя такая глубокая ротация, как у нас, ты можешь использовать это и держать свежих игроков на площадке», – подчеркнул Дэйгнолт.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Youtube-канал «Оклахомы»
logoОклахома-Сити
logoМарк Дэйгнолт
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoСан-Антонио

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
У Дэйгнолта проблемы с падежами. Отражение силЫ, родитльный падеж.
Ответarbuz82
У Дэйгнолта проблемы с падежами. Отражение силЫ, родитльный падеж.
Да он егэ завалил, поэтому пошел в тренеры
Конечно глубокий состав. Всегда ещё трое людей готовы помочь)
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
НБА. Финалы конференций. 33+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в четвертом матче серии
вчера, 05:50
Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»
24 мая, 15:32
Участие Джейлена Уильямса в 4-м матче с «Сан-Антонио» под вопросом
24 мая, 04:56
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем