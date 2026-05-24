Марк Дэйгнолт: Глубокий состав – отражение нашей силы.

«Оклахома» подходит к четвертому матчу финала Западной конференции против «Сан-Антонио », ведя в серии 2-1, а главный тренер Марк Дэйгнолт отметил глубину состава как ключевое преимущество команды, которая использует расширенную ротацию из 10-11 игроков.

«Это не дает преимущества относительно соперника. Это скорее отражение нашей силы. У нас глубокий состав. У нас много игроков, которым мы доверяем.

Мы играем под большим давлением. Мы активно подстраховываем партнеров, из‑за чего нам приходится делать более длинные перемещения для закрытия соперников. Мы хотим доминировать в переходной защите и максимально быстро переходить в нападение.

Все, что повышает наши шансы на победу, требует энергии. И когда у тебя такая глубокая ротация, как у нас, ты можешь использовать это и держать свежих игроков на площадке», – подчеркнул Дэйгнолт.