Марк Дэйгнолт: «Глубокий состав – отражение нашей силы»
«Оклахома» подходит к четвертому матчу финала Западной конференции против «Сан-Антонио», ведя в серии 2-1, а главный тренер Марк Дэйгнолт отметил глубину состава как ключевое преимущество команды, которая использует расширенную ротацию из 10-11 игроков.
«Это не дает преимущества относительно соперника. Это скорее отражение нашей силы. У нас глубокий состав. У нас много игроков, которым мы доверяем.
Мы играем под большим давлением. Мы активно подстраховываем партнеров, из‑за чего нам приходится делать более длинные перемещения для закрытия соперников. Мы хотим доминировать в переходной защите и максимально быстро переходить в нападение.
Все, что повышает наши шансы на победу, требует энергии. И когда у тебя такая глубокая ротация, как у нас, ты можешь использовать это и держать свежих игроков на площадке», – подчеркнул Дэйгнолт.
Комментарии