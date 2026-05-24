«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско

Сильвен Франсиско может сменить «Жальгирис» на «Виллербан».

Сильвен Франсиско привлек интерес сразу нескольких топ-клубов Евролиги. По информации BasketNews, в борьбу за 28-летнего французского защитника включился «Виллербан ».

Сообщается, что это финансовое предложение может превзойти не только условия «Жальгириса », но и ряда самых богатых клубов европейского баскетбола.

Источники на рынке отмечают, что клуб Тони Паркера нацелен на формирование одного из крупнейших бюджетов в Европе.