«Виллербан» вступил в борьбу за Сильвена Франсиско
Сильвен Франсиско может сменить «Жальгирис» на «Виллербан».
Сильвен Франсиско привлек интерес сразу нескольких топ-клубов Евролиги. По информации BasketNews, в борьбу за 28-летнего французского защитника включился «Виллербан».
Сообщается, что это финансовое предложение может превзойти не только условия «Жальгириса», но и ряда самых богатых клубов европейского баскетбола.
Источники на рынке отмечают, что клуб Тони Паркера нацелен на формирование одного из крупнейших бюджетов в Европе.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
