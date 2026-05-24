Айзейя Томас: Поражение «Кливленда» в первом матче предопределило всю серию.

Экс-игрок НБА Айзейя Томас прокомментировал развитие финальной серии Восточной конференции, заявив, что поражение «Кливленда » в первом матче во многом предопределило ход противостояния.

«То, как «Кливленд » проиграл первую игру, сломало весь ход серии – теперь их ждет «сухой» разгром. Финал в Нью‑Йорке будет сумасшедшим!!!

Финал «Сперс» – «Никс» – реванш серии 1999 года», – написал Томас на своей странице в соцсети X.