Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»
«Жальгирис» близок к возвращению одного из ключевых имен литовского баскетбола – 31-летнего защитника Марюса Григониса, который, по информации BasketNews, должен покинуть «Панатинаикос», после четырех сезонов в греческом клубе.
В сезоне-2025/26 Григонис провел всего шесть матчей из-за травм, а в текущем розыгрыше Евролиги получал ограниченное игровое время – в среднем около пяти минут за игру.
При этом в чемпионате Греции его роль была более заметной: 10,1 очка и 2,6 передачи в среднем за 23 минуты в восьми матчах.
Таким образом, Григонис близок к возвращению в клуб, где он ранее провел три сезона с 2018 по 2021 год.
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
