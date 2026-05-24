Марюс Григонис близок к возвращению в «Жальгирис»

Марюс Григонис может вернуться в «Жальгирис».

«Жальгирис » близок к возвращению одного из ключевых имен литовского баскетбола – 31-летнего защитника Марюса Григониса , который, по информации BasketNews, должен покинуть «Панатинаикос », после четырех сезонов в греческом клубе.

В сезоне-2025/26 Григонис провел всего шесть матчей из-за травм, а в текущем розыгрыше Евролиги получал ограниченное игровое время – в среднем около пяти минут за игру.

При этом в чемпионате Греции его роль была более заметной: 10,1 очка и 2,6 передачи в среднем за 23 минуты в восьми матчах.

Таким образом, Григонис близок к возвращению в клуб, где он ранее провел три сезона с 2018 по 2021 год.