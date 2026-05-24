«Милан» подпишет Андреа Кальзавару на долгосрочный контракт и оставит в аренде в «Удине»

«Милан» подпишет многолетний контракт с Кальзаварой с последующей арендой.

«Милан » готовит подписание многолетнего контракта с 24-летним разыгрывающим «Удине» Андреа Кальзаварой, сообщает инсайдер Алессандро Маджи.

По информации источника, Кальзавара при этом планируется оставить в аренде в «Удине» на следующий сезон.

Сделка подчеркивает стратегию «Милана» по работе с молодыми игроками и долгосрочному развитию состава.

В текущем сезоне чемпионата Италии Кальзавара набирал в среднем 8,5 очка и 2,8 передачи за 20 минут на площадке.