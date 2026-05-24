«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)

«Кавальерс» не заинтересованы в обмене Эвана Мобли в «Милуоки».

«Кливленд » оказался на грани вылета из плей-офф, уступая «Нью-Йорку» 0–3 в финале Восточной конференции. У «Кавальерс» сформирован один из самых дорогих составов в лиге, и сохранить нынешнюю структуру команды будет крайне сложно, что делает изменения в межсезонье практически неизбежными.

На этом фоне в медиа обсуждается один из сценариев перестройки – обмен Эвана Мобли в «Милуоки » в рамках сделки по Яннису Адетокумбо . Однако, по информации The Athletic, «Кливленд» не заинтересован в таком варианте.

Дополнительным фактором в обсуждении стала и индивидуальная форма Мобли в текущем сезоне. Год назад он был признан лучшим оборонительным игроком НБА , но в этом сезоне его уровень снизился, а трехочковая реализация упала ниже 30% (после двух сезонов с показателем выше 37%).