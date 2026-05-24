«Кливленд» не заинтересован в обмене Эвана Мобли на Янниса Адетокумбо (The Athletic)

«Кливленд» оказался на грани вылета из плей-офф, уступая «Нью-Йорку» 0–3 в финале Восточной конференции. У «Кавальерс» сформирован один из самых дорогих составов в лиге, и сохранить нынешнюю структуру команды будет крайне сложно, что делает изменения в межсезонье практически неизбежными.

На этом фоне в медиа обсуждается один из сценариев перестройки – обмен Эвана Мобли в «Милуоки» в рамках сделки по Яннису Адетокумбо. Однако, по информации The Athletic, «Кливленд» не заинтересован в таком варианте.

Дополнительным фактором в обсуждении стала и индивидуальная форма Мобли в текущем сезоне. Год назад он был признан лучшим оборонительным игроком НБА, но в этом сезоне его уровень снизился, а трехочковая реализация упала ниже 30% (после двух сезонов с показателем выше 37%).

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: The Athletic
А Милуоки прям охренеть как были заинтересованы в этом аморфном тюфяке без каких-то выдающихся сильных сторон, который сдувается в плове и плотной борьбе, и все это удовольствие за 50 лямов.
у Яниса остался год контракта. Янис не хочет играть за Милуоки. у Милуоки есть серьезные шансы получить дырку от бублика, а не игрока уровня хотя бы Мобли....
Да ну, пристроят Янниса в любой момент, за нормальную или хорошую компенсацию.
Если Кливленд влетит 4:0 НЙ, и побеждать они хотят в ближайший год им нужно принимать какие то ходы. Мобли не развивается, он не доминирует. Может дело в тренере, может в самом игроке. Барнс, например, в этом году сильно прибавил во всех аспектах. Был лидером на обеих частях площадки. Мобли выглядит иногда растерянным.
Можно было бы предложить повторить мув Торонто, которые поставили все на год Кавая и не прогадали. Вот только даже в том редком случае им в итоге просто фартануло с травмами Клея и Дюранта
Очевидно, что имея спайду и хардена нужно менять мобли на янниса не глядя. Мобли аморфное тело, так ещё и в таймлайн лидеров не вписывается
Ты Хардена и Митчелла лидерами называешь?) Первый уже давно по командам шастает, что бы ему кто гайку выиграл, а второй чудным образом в плове сдувается
Правильно, лучше на Рэндла в Миннесоту
Кавс как тяжеловес который уже в нокауте, но до мозга ещё не дошло и он стоит, хотя уже и упал фактически. Если бы такой вариант обмена стоял, надо было Мобли самолёт дать побыстрее долететь пока не передумали)
Так мало того, была новость, что якобы Кливленд в дедлайн отказал Милуоки в этом обмене. Который предлагали Милуоки. Прям не знаю, что там в голове у руководства Кливленда, если это правда.
Незнаю что они думают. Показали Гилберта, он оказывается в каталке ездит на игры. Денег у него тоже чуть ли не больше всех , кроме Балмера из владельцев. То что этот состав не выиграет тоже очевидно. Даже если представить , что Мобли вдруг( а этого не будет) спрогрессирует, то остальные все равно станут хуже. Состав этот по факту умер не родившись. Конский налог уже наступил)
Мобли надо менять.... тупорез, без массы, вопрос кому он нужен с такой игрой.... открытый
Это ж сколько надо было бы завернуть вместе с Мобли, чтобы Милуоки согласился на такое? :)
За Мобли разве что Кузьму с Тернером можно получить... :-)))
Странные ребята там в Кливленде. Если им реально предложили грека за Моблю, надо было соглашаться, не думая. Мобля - он так-то не особо лучше Эйтона. Талант в теории есть, но не боец.
