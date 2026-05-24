Шакил О’Нил: Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре.

Шакил О ′Нил раскритиковал игру Виктора Вембаньямы в серии против «Оклахомы», заявив, что молодой центровой «Сан-Антонио » должен оказывать большее влияние на результаты команды.

«Мне нужно, чтобы Вемби действовал активнее. В первой игре у него было 41 очко и 24 подбора – они выиграли. Во второй – 21 и 26. Этого недостаточно. Я могу это сказать как верховный повелитель всех «больших»… Ему нужно делать больше.

Я слышал, как он сказал, что не делает партнеров лучше. Это потому что он не доминирует в игре! Когда против тебя играет Алекс Карузо , я не хочу видеть, как ты разворачиваешься и отступаешь», – сказал О’Нил в эфире Inside The NBA.