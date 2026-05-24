Шакил О’Нил: «Вембаньяма должен действовать активнее. Он не доминирует в игре»

Шакил О′Нил раскритиковал игру Виктора Вембаньямы в серии против «Оклахомы», заявив, что молодой центровой «Сан-Антонио» должен оказывать большее влияние на результаты команды.

«Мне нужно, чтобы Вемби действовал активнее. В первой игре у него было 41 очко и 24 подбора – они выиграли. Во второй – 21 и 26. Этого недостаточно. Я могу это сказать как верховный повелитель всех «больших»… Ему нужно делать больше.

Я слышал, как он сказал, что не делает партнеров лучше. Это потому что он не доминирует в игре! Когда против тебя играет Алекс Карузо, я не хочу видеть, как ты разворачиваешься и отступаешь», – сказал О’Нил в эфире Inside The NBA.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
"Я немного разочарован…Мне нужны выдающиеся игры от Хардена и Митчелла, точка" – это О′Нил пару недель назад.
Не дождался.
Переключился на Вемби.
Толстяк, успокойся. Парню тока 22 года. Ему ещё прибавлять и прибавылять. И он не будет доминировать так как ты себе это представляешь, расталкивая людей под кольцом и стая бешеные постеры. Истинная доминация будет когда он натренирует бросок так что будет на пофиг через руки шмалять и попадать. По типу того как Йокич через Дэвиса клал в одном из ПО.
Вемба, Окла, Карузо…
Я ВЕРХОВНЫЙ ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕХ БОЛЬШИХ !!!💪🏽💪🏽💪🏽🔥🔥🔥🤘🤘🤘
Глупо требовать от молодого игрока стать еще лучше, когда он и так находится в стадии прогресса, причем взрывного. Это как от школьника-вундеркинда требовать Нобелевки. Все будет у Витька, было бы здоровье.
