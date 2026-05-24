0

Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»

Хуан Карлос Наварро может покинуть «Барселону» на фоне перестройки клуба.

«Барселону» ожидает серьезный период перестройки: клуб может расстаться с рядом ключевых фигур на фоне неопределенности вокруг будущего проекта.

По данным Mundo Deportivo, «Барселону» могут покинуть генеральный менеджер Хуан Карлос Наварро и ассистент тренера Марио Фернандес, которые играли важную роль в текущей структуре баскетбольного департамента. Оба, в частности, участвовали в возвращении Хавьера Паскуаля в клуб.

Параллельно сообщается, что «Дубай» близок к договоренности с Паскуалем о назначении на пост главного тренера после завершения сезона. У специалиста при этом есть опция выхода из контракта с «Барселоной», что делает его возможный уход по окончании кампании-2025/26 реалистичным сценарием.

Ситуация развивается на фоне того, что президент клуба Жоан Лапорта оценивает дальнейшую стратегию и структуру тренерского штаба, а ключевые решения по будущему проекта ожидаются в ближайшее время.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoХуан Карлос Наварро
logoЕвролига
logoчемпионат Испании
Марио Фернандес
logoДубай
Хавьер Паскуаль

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
14-летний центровой Мохамед Дабоне является одной из главных целей скаутов НБА на турнире Next Gen в Афинах
21 мая, 10:59
«Барселона» договорилась о переходе Майка Джеймса (Mundo Deportivo)
19 мая, 15:36
ACB. «Бильбао» уступил «Валенсии», несмотря на 31 очко Джастина Джаворски. «Реал» проиграл «Ховентуду» и другие результаты
17 мая, 20:10
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем