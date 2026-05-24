Хуан Карлос Наварро может покинуть пост генерального менеджера «Барселоны»

Хуан Карлос Наварро может покинуть «Барселону» на фоне перестройки клуба.

«Барселону» ожидает серьезный период перестройки: клуб может расстаться с рядом ключевых фигур на фоне неопределенности вокруг будущего проекта.

По данным Mundo Deportivo, «Барселону» могут покинуть генеральный менеджер Хуан Карлос Наварро и ассистент тренера Марио Фернандес , которые играли важную роль в текущей структуре баскетбольного департамента. Оба, в частности, участвовали в возвращении Хавьера Паскуаля в клуб.

Параллельно сообщается, что «Дубай » близок к договоренности с Паскуалем о назначении на пост главного тренера после завершения сезона. У специалиста при этом есть опция выхода из контракта с «Барселоной», что делает его возможный уход по окончании кампании-2025/26 реалистичным сценарием.

Ситуация развивается на фоне того, что президент клуба Жоан Лапорта оценивает дальнейшую стратегию и структуру тренерского штаба, а ключевые решения по будущему проекта ожидаются в ближайшее время.