0

Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные

Микэл Бриджес повторил редкое достижение Леброна Джеймса в плей-офф.

Микэл Бриджес продолжает впечатляющую кампанию в плей-офф. «Нью-Йорк» уверенно обыграл «Кливленд» в третьем матче финала Восточной конференции (121:108), а сам форвард стал одним из ключевых игроков встречи.

По данным OptaSTATS, Бриджес реализует не менее 50% бросков с игры в 10 подряд матчах плей-офф, и «Никс» выиграли все эти встречи. В истории НБА лишь один игрок добивался подобного — Леброн Джеймс в плей-офф 2017 года.

В текущем плей-офф Микэл Бриджес набирает в среднем 14,5 очка, 3,1 подбора и 2,3 передачи за игру.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: OptaSTATS
logoНью-Йорк
logoНБА плей-офф
logoНБА
logoЛеброн Джеймс
logoМикэл Бриджес

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Только Леброн в среднем забивал 33 очка почти за игру)
Особенно круто такое достижение для парня ниже 2 метров ростом.
а его ж все списали год назад
ОтветGoddemic
а его ж все списали год назад
Его все списали месяц назад
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
24 мая, 14:00
Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»
24 мая, 12:49
Бросок Джейлена Брансона после падения Макса Струса и 2+1 Джейлона Тайсона через Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
24 мая, 10:23Видео
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем