Микэл Бриджес повторил достижение Леброна: 10 матчей плей-офф подряд с 50%+ с игры – все победные

Микэл Бриджес повторил редкое достижение Леброна Джеймса в плей-офф.

Микэл Бриджес продолжает впечатляющую кампанию в плей-офф. «Нью-Йорк » уверенно обыграл «Кливленд» в третьем матче финала Восточной конференции (121:108), а сам форвард стал одним из ключевых игроков встречи.

По данным OptaSTATS, Бриджес реализует не менее 50% бросков с игры в 10 подряд матчах плей-офф, и «Никс» выиграли все эти встречи. В истории НБА лишь один игрок добивался подобного — Леброн Джеймс в плей-офф 2017 года.

В текущем плей-офф Микэл Бриджес набирает в среднем 14,5 очка, 3,1 подбора и 2,3 передачи за игру.