  • Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»
Шакил Маккиссик о финале с «Реалом»: «Не думаю, что будет лучшая возможность, чем сейчас без Тавареша»

Ветеран «Олимпиакоса» Шакил Маккиссик поделился ожиданиями от финала Евролиги против «Реала», отметив, что у греческого клуба есть редкая возможность завоевать титул с учетом кадровых проблем соперника.

«Не думаю, что когда-либо будет лучшая возможность, чем сейчас, когда Тавареш не на площадке. Но это спорт. Тем не менее, это отличный шанс, и его нужно использовать», – подчеркнул форвард.

Также он отметил, что «Олимпиакос» значительно вырос с момента поражения от «Реала» в финале 2023 году, а нынешнее ядро команды позволяет ему чувствовать себя частью долгого и стабильного проекта.

«По сути, у нас то же самое, что и у «Реала» – костяк сохраняется много лет. Мы долго играем вместе и держим друг друга в тонусе.

Я прошел через разные этапы здесь, поэтому иногда даже немного странно осознавать, что я все еще в этой команде. Но надеюсь, что эта глава продолжится после завтрашнего дня, и мы сможем выиграть титул, а затем «Олимпиакос» возьмет еще не один чемпионский трофей», – заключил Маккиссик.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: BasketNews
