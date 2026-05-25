  НБА. Финалы конференций. 33+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в четвертом матче серии
НБА. Финалы конференций. 33+8 от Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» обыграть «Оклахому» в четвертом матче серии

25 мая в НБА пройдет четвертый матч финальной серии Западной конференции.

«Сан-Антонио» сравнял счет в серии с «Оклахомой».

В серии ничья – 2-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: opimakh.ilya
А что,можно,если 4 очка получаешь подряд при +25,взять тайм-аут? Извините за вопрос,я просто болею за Кливленд
ОтветЛеди Гаага
Это западная фишка, на Востоке не применяется
ОтветGlassEye
Запатентована, большие деньги надо платить за использование. А Кливленд бедный клуб.
Беда НБА - управляемое судейство. Меня сегодня всё устраивает. В кой-то веки, поддушили ОКС. Но в следующей игре мб иначе. А хочется просто нормального судейства, видеть истинную силу команд.
ОтветДенис Кёнигсберг
Плюсую, но при нормальном судействе Окла отвалится с перебором фолов в 3й четверти
ОтветНикола Тесла
Да они чуть ли не в каждом матче к третьей четверти фолы перебирают, судьи просто прощают вечно их.
О, какой шоутайм можно крутить, оказывается, когда Дорт с Карузо имеют по 4 фола в середине третьей четверти
Про ожидания от САС - о чем речь вообще? Я, как болельщик "шпор", уже отвык от чувства ожидания победы. Долго их не было. После чемпионства - несостоявшийся суперкоманда с Олдриджем и Каваем+большое трио. Потом несостоявшийся перестройка с Каваем (лично я до сих пор терпеть не могу его и его дядюшку). Была надежда на ДеРозана, Уайта. Был период полной безнадёги, особенно в обороне был караул. 22 победы два сезона подряд.

Я к чему? Даже если пацаны проиграют две игры подряд - я слова о них дурного не напишу! Молодцы, во всех смыслах слова. Серьезно. Болельщикам что ещё надо? Было меньше сорока побед - стало больше шестидесяти. Ожидали, что ножки в по задрожат - не задрожали. Харпер, Вассел, Касл, ВЕМБИ, Шемпени, Корнет; Келдон, Лиса, Барнс, Брайант, Маклафлин, Линдси Уотерс.
И, конечно, штатные воспитатели - Бийомбо и Олиник. Молодцы!
Ждём игр дальше. Надеемся, но не давим. Искоенне болеем
ОтветHistory_A
Я бы Келдона ругал, Он в ПО очень слабо играет
ОтветNbw77785
В ПО еще слабо играют Шампэни, Барнс, Брайант и Корнет. Но от этого никуда не деться.
Вся арена и игроки в кровище - Техасская резня бензоВитьком.
Ответstarina1
Кто-то может украсть такой заголовок)
Ну какое судейство... В пользу Оклы ошибки тоже есть. Там был эпизод, где Шай поскользнулся. Свистнули...
А если "Свистеть в сторону Сперс" обозначает давать фолы, когда игрокам руки заламывают и за волосы таскают -- ну, извините.
Довольные Техасскаие монашки наколдовали сегодня изи вынос для Сперс.
Ответstarina1
Там другие две монашки наколдовали
Ответstarina1
Вот бы они в Оклахому поехали на 5 матч)))А если серьезно то да порадовали сегодня)
Если Оклу постоянно так судить, с ней вполне можно играть
ОтветGlassEye
И дело вовсе не в 14% трешек...
Ответcloudier
Ну 14% тоже могут быть результатом выхода из зоны комфорта
Просто прекрасно. Судейство стало наконец стандартным для плова, статистические аномалии типа трёшек Карузо закончились, и внезапно перед нами команда, которая еле доползла до 80 очков в мусорное время.
Потенциал у SAS просто колоссальный. Я очень надеюсь, что лига получила от этой серии необходимый минимум, и больше паскудства с судейством не будет. Мы все заслуживаем сказки.
ОтветЛучше б молчал
Пфф... В Оклахоме с такой защитой на ШГА с 3 фолами к половине полкоманды будет сидеть
ОтветЛучше б молчал
Сегодня 1ю половину судьи дали несколько бредовых на губастом и ко, есть все же огромная вероятность, что "судить" как надо начтут в окле ( Но как прекрасна игра без этого
Хочется все таки 2:2, чтобы серия была полноценная, но sas нужно что то делать со своим вторым юнитом. Без их очей выиграть сложно будет.
ОтветБеннадий Гукин ака БГ
Надо вообще 7 матчей, чтоб у Никс было больше шансов в финале. Хочется, что решающая серия была напряжённой и продолжительной
