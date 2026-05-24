Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»
Дрэймонд Грин оценил игру центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса в защите в серии плей-офф против «Кливленда», отметив его заметный прогресс в оборонительных действиях.
«Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался и был настолько вовлечен в игру на своей половине. Все эти годы – да и временами даже в этом сезоне – мы видели, как он получал глупые фолы. А сейчас он даже этого не делает!» – заявил Грин в эфире Inside The NBA.
Роль изменили и он будто успокоился, чего ему всегда не хватало.
К умениям то вопросов и не было.
+ весь Никс играет на бешенном желании и старании. Брансон тоже дырой не выглядит.