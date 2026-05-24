0

Дрэймонд Грин: «Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался»

Дрэймонд Грин: Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался.

Дрэймонд Грин оценил игру центрового «Нью-Йорка» Карла-Энтони Таунса в защите в серии плей-офф против «Кливленда», отметив его заметный прогресс в оборонительных действиях.

«Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался и был настолько вовлечен в игру на своей половине. Все эти годы – да и временами даже в этом сезоне – мы видели, как он получал глупые фолы. А сейчас он даже этого не делает!» – заявил Грин в эфире Inside The NBA.

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBA Courtside
logoНью-Йорк
logoКарл-Энтони Таунс
logoНБА плей-офф
logoДрэймонд Грин
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Я никогда не видел, чтоб в Таунса так мало атаковали, вот реально, Мобли и Аллен как будто боятся его, либо это Таунс так хорош , либо большие Кавс настолько плохи
ОтветМурзин Ринат
Я никогда не видел, чтоб в Таунса так мало атаковали, вот реально, Мобли и Аллен как будто боятся его, либо это Таунс так хорош , либо большие Кавс настолько плохи
КАТ очень хорош при любых раскладах.

Роль изменили и он будто успокоился, чего ему всегда не хватало.
К умениям то вопросов и не было.

+ весь Никс играет на бешенном желании и старании. Брансон тоже дырой не выглядит.
ОтветМурзин Ринат
Я никогда не видел, чтоб в Таунса так мало атаковали, вот реально, Мобли и Аллен как будто боятся его, либо это Таунс так хорош , либо большие Кавс настолько плохи
... Наверное, всё это связано- он хорош, они плохи.
Мне всегда было не очень понятно ироничное отношение к Таунсу в местном сообществе. Да, возможно, он игрок не без слабых сторон, но он совершенно точно не тупой, поэтому когда его правильно используют и дают понятные инструкции, он способен свести к минимуму все свои слабости.
С него сняли нагрузку в атаке - раньше он банально не выдерживал темпа и в атаке, и в защите. Поэтому делал много ошибок. Как следствие стал меньше лезть под кольцо, где он тоже получал немало фолов в атаке. Но хорошим защитником он все равно не стал и уже не станет - эти скилы нужно было прокачивать с начала карьеры, ему не хватает опыта, он медленно реагирует на ситуации, когда соперник сопоставимого класса, он все также не умеет ставить заслоны, он не научился и уже не научится владеть телом, когда против него играют быстро.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»
24 мая, 12:49
Бросок Джейлена Брансона после падения Макса Струса и 2+1 Джейлона Тайсона через Митчелла Робинсона стали лучшими моментами игрового дня НБА
24 мая, 10:23Видео
Джош Харт о серии из 10 побед: «Сегодня у нас 1-0. Послезавтра будет 0-0. До нашей цели еще далеко»
24 мая, 09:44
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем