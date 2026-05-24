Дрэймонд Грин: Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался.

Дрэймонд Грин оценил игру центрового «Нью-Йорка » Карла-Энтони Таунса в защите в серии плей-офф против «Кливленда», отметив его заметный прогресс в оборонительных действиях.

«Я никогда не видел, чтобы Карл-Энтони Таунс так защищался и был настолько вовлечен в игру на своей половине. Все эти годы – да и временами даже в этом сезоне – мы видели, как он получал глупые фолы. А сейчас он даже этого не делает!» – заявил Грин в эфире Inside The NBA.