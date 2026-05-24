Марио Хезоня: «Многие команды используют глубокую ротацию. Из-за этого теряют ритм, и на них можно давить»
Форвард «Реала» Марио Хезоня перед финалом Евролиги против «Олимпиакоса» сравнил нынешнюю ситуацию команды с победным «Финалом четырех» 2023 года, когда мадридцы, несмотря на травмы и дисквалификации, сумели завоевать титул.
«Да, тогда у нас травмы были распределены по разным позициям. Сейчас проблемы только на одной позиции, поэтому все выглядит особенно неудачно и странно. Но в таких ситуациях мы держимся вместе.
Очевидно, ты понимаешь, кого хочешь выпустить на площадку и что нужно делать – для тренеров и игроков это упрощает решения. Сейчас многие команды используют глубокую ротацию, эти, на мой взгляд, глупые быстрые замены. Из-за этого многие теряют ритм, и ты можешь этим пользоваться. Как только соперник начинает так играть, на него можно давить еще сильнее, потому что он не может полагаться на стабильность.
В каждой команде есть своя иерархия игроков и их значимости. Так что да, ситуация похожа, но, к сожалению, в этом году все проблемы сосредоточены на одной позиции», – отметил хорватский баскетболист.
