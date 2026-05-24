Бобби Маркс: «Пейтон Уотсон должен стать приоритетом для «Денвера», даже если придется выйти за налоговый порог»

Бобби Маркс: «Денвер» должен дать Уотсону 90 миллионов на четыре года.

Аналитик ESPN Бобби Маркс считает, что «Денвер » должен сделать сохранение Пейтона Уотсона одним из главных приоритетов межсезонья.

«Контракт на четыре года и 90 миллионов долларов. Уотсон должен стать приоритетом для «Денвера», даже если ради этого придется выйти за пределы второго налогового порога.

Зарплата в 22 миллиона во втором сезоне позволит «Наггетс» избежать второго порога после того, как контракт Кэмерона Джонсона перестанет учитываться в платежной ведомости в сезоне-2027/28», – отметил аналитик.

В прошедшем регулярном сезоне Пейтон Уотсон показал лучшую статистику в карьере, набирая в среднем 14,6 очка, 4,9 подбора и 2,1 передачи за матч.