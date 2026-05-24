Саша Везенков: «Поражения от «Реала» в 2023 году – самый болезненый момент за годы в «Олимпиакосе»

Везенков: Поражение от «Реала» в 2023 – самый болезненный момент за годы в клубе.

Лидер «Олимпиакоса» Саша Везенков поделился ожиданиями от предстоящего финала Евролиги против мадридского «Реала ».

«Знаете, это всегда возможность. Никогда не знаешь, когда снова сыграешь в финале. Мы должны быть готовы.

Мы не смотрим на другую команду, потому что не хотим забивать этим голову. Нам нужно сосредоточиться на себе и сыграть на сто процентов и в защите, и в нападении. Мы очень уважаем «Реал», и нам придется отдать все силы», – сказал двукратный MVP Евролиги.

Вспоминая финал 2023 года, проигранный «Реалу» после победного броска Серхио Юля, Везенков назвал тот момент самым болезненным за годы в клубе.

«Думаю, это был самый болезненный момент за все эти годы, но у каждого момента своя история. Сейчас мы уже другие команды.

Да, костяк остался тем же, но у нас появились новые игроки, другая атмосфера, другой зал, другие обстоятельства. Все стали взрослее, и у каждого «Финала четырех» своя история. Что бы ни случилось завтра, 2023 год уже не изменить.

Мы продолжаем писать свою историю и проживать свои моменты. Надеюсь, завтра именно мы будем улыбаться в конце», – добавил форвард «Олимпиакоса ».