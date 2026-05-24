Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун отметил, что работа со Стивом Керром и Греггом Поповичем , которые на двоих завоевали девять тренерских титулов чемпионов НБА , научила его важности использования резервистов на протяжении регулярного сезона.

«Они были теми тренерами, кто активно задействовал запасных игроков. Они говорили: «Дело не в текущем моменте, дело в плей-офф». Таким образом ты держишь игроков вовлеченными в процесс. Этот аспект я у них позаимствовал. Некоторые вещи я придумал сам. Я видел, как это работает раньше, и именно так я хотел делать здесь», – сказал Браун.

В третьей игре против «Кливленда» резервный защитник Лэндри Шэмет реализовал 4 трехочковых броска, включая 3 во второй половине матча, что помогло «Никс» оторваться в счете и погасить энергию домашней арены «Кэвс».