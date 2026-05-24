Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил, что работа со Стивом Керром и Греггом Поповичем, которые на двоих завоевали девять тренерских титулов чемпионов НБА, научила его важности использования резервистов на протяжении регулярного сезона.
«Они были теми тренерами, кто активно задействовал запасных игроков. Они говорили: «Дело не в текущем моменте, дело в плей-офф». Таким образом ты держишь игроков вовлеченными в процесс. Этот аспект я у них позаимствовал. Некоторые вещи я придумал сам. Я видел, как это работает раньше, и именно так я хотел делать здесь», – сказал Браун.
В третьей игре против «Кливленда» резервный защитник Лэндри Шэмет реализовал 4 трехочковых броска, включая 3 во второй половине матча, что помогло «Никс» оторваться в счете и погасить энергию домашней арены «Кэвс».
