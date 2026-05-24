  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»
0

Майк Браун: «Керр и Попович были теми, кто активно задействовал запасных игроков. Этот аспект я у них позаимствовал»

Браун отметил влияние Поповича и Керра на свою работу с запасными.

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил, что работа со Стивом Керром и Греггом Поповичем, которые на двоих завоевали девять тренерских титулов чемпионов НБА, научила его важности использования резервистов на протяжении регулярного сезона. 

«Они были теми тренерами, кто активно задействовал запасных игроков. Они говорили: «Дело не в текущем моменте, дело в плей-офф». Таким образом ты держишь игроков вовлеченными в процесс. Этот аспект я у них позаимствовал. Некоторые вещи я придумал сам. Я видел, как это работает раньше, и именно так я хотел делать здесь», – сказал Браун.

В третьей игре против «Кливленда» резервный защитник Лэндри Шэмет реализовал 4 трехочковых броска, включая 3 во второй половине матча, что помогло «Никс» оторваться в счете и погасить энергию домашней арены «Кэвс».

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
logoНью-Йорк
logoМайк Браун
logoСтив Керр
logoНБА плей-офф
logoГрегг Попович
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Если финал будет Никс-Окла, то там борьба скамеек может стать решающим фактором.
Вроде похвалил Керра и Поповича, но такое ощущение, что кинул камушек в огород Тибодо
ОтветДэвид_Мойес
Вроде похвалил Керра и Поповича, но такое ощущение, что кинул камушек в огород Тибодо
В его огород надо грузовик щебня высыпать.
Вот как ты значит собес проходил
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэвис Келси мастерски глушит пиво. И это все, что показал «Кливленд» против «Никс» – 0-3
24 мая, 11:30
Зачем я продолжаю верить в Джеймса Хардена?
24 мая, 06:40
«Кэвальерс» бросили играть, позволив Джейлену Брансону набрать легкие очки за 2 минуты до конца
24 мая, 05:49Видео
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем