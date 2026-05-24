Кенни Эткинсон – игрокам «Кэвс» после 0-3: «Заберите один матч. А дальше разберемся»

Эткинсон о послании игрокам «Кэвс»: Заберите один матч. А дальше разберемся.

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон поделился, с каким посланием он обратился к игрокам своей команды после поражения в третьей игре против «Нью-Йорка » (0-3 в серии).

«Заберите один матч. А дальше разберемся», – сказал тренер.

Четвертая игра пройдет в «Кливленде» 26 мая.