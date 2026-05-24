Кенни Эткинсон – игрокам «Кэвс» после 0-3: «Заберите один матч. А дальше разберемся»

Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон поделился, с каким посланием он обратился к игрокам своей команды после поражения в третьей игре против «Нью-Йорка» (0-3 в серии).

«Заберите один матч. А дальше разберемся», – сказал тренер.

Четвертая игра пройдет в «Кливленде» 26 мая.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Кенни Эткинсона
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
В целом Кавс выглядят чужими на этом празднике жизни. Как будто случайно оказались в топ-4
ОтветDaff Rogers
Мем с Траволтой)
ОтветInsamo217
С Ослом из Шрека
интересно, а тренер не хочет разобраться немного со своими косяками?
ОтветCAN_JE
Он как раз копит тайм-ауты, чтобы потом разобрать свою работу )
Разберёмся - на мотыля или опарыша
Заберем один матч, а потом на рыбалку
Ответkolyan#15
Ну Никс могут отдать один матч, чтоб на Мэдисон снова кассу сделать
Ответkolyan#15
... там разберемся, на опарыша или на червя)
После проигрыша в 1 матче где ты ведешь в 22 очка за 6 минут до конца, все уже решилось. Там проиграли и тренер, и вся команда. А оклиматься после этого уже не могут. Их додушат уже 4-0 и будут спокойно готовится к финалу
Смешно, что это говорит мужик, который почти в одиночку слил первую выигранную игру. После такого обидного чокерного поражения, шансы на борьбу в серии уменьшились, и как показал 2-3 матч, уменьшились капитально.
ОтветPasta
там все слили, вся команда. К тому же любой игрок может сам взять таймаут.
Тоже хочет знаменитого нью-йоркского стритфуда?
Тайм-ауты и на летнюю лигу останутся)
*Дядь, ну ты чё? Меня уже в ночь на вторник в стрипу...на важной сделке по бизнесу ждут. Мож не надо, а?* - донеслось откуда-то с дальнего конца раздевалки
Единственное, чем хорошо, когда ты летишь 0-3 – это то, что ты первым можешь войти в историю отыгравшись.

Бостон недавно уже показывал, что можно с 0-3 до 3-3 сравнивать в серии с Майами. Но есть одно но – они были фаворитами в той серии.
