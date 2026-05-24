  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Андрей Кириленко считает, что ЧБК готов к Единой лиге ВТБ: «Наверное, не первая четверка, но бороться с командами по типу «Пари НН», «Автодора» можно»
0

Андрей Кириленко считает, что ЧБК готов к Единой лиге ВТБ: «Наверное, не первая четверка, но бороться с командами по типу «Пари НН», «Автодора» можно»

Кириленко высказался о ЧБК, победившем в Суперлиге.

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о шестом матче финальной серии Суперлиги, где ЧБК обыграл «Химки» (79:61, 4-2), и оценил возможные перспективы челябинского клуба в Единой лиге ВТБ.

– Именно шестая игра финала не очень получилась по счету, но надо отдать должное «Химкам». Они проигрывали прошлую игру, но собрались и вернули серию сюда. Очень многое не получилось [у «Химок»], поэтому поздравляю Челябинск с заслуженной победой.

Хочется отметить, что за последние пять лет Челябинск сделал серьезный шаг вперед, в том числе в плане детских проектов, адаптивного баскетбола. Регион укрепился в баскетбольной элите, победа в Суперлиге открывает им хорошие перспективы. Как закончится строительство «РМК‑Арены», там будет еще крутая инфраструктура.

– Челябинск организационно и с игровой точки зрения готов к Единой лиге?

– Как команда, в спортивном плане да. Наверное, не первая четверка, но бороться с командами по типу «Пари Нижнего Новгорода», «Автодора» можно.

– Более 300 болельщиков было в Химках. Баскетбол здесь продолжает жить?

– Мне бы хотелось, чтобы было больше. Команда молодая, играет много россиян, нет иностранцев. Чем‑то это похоже на МБА, здесь играет много воспитанников, это приятно наблюдать.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: «Матч ТВ»
суперлига Россия
logoЕдиная лига ВТБ
ЧБК
logoАндрей Кириленко

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Пари НН с Автодором как бы сами в Суперлигу не ушли.
Давно пора расширять состав участников команд так до 16
"Чебаки" пошли на нерест; за такой короткий срок находясь в Суперлиге стать уже чемпионами - вызывает только уважение и гордость местных болельщиков. Еще бы одна команда с Урала в Лиге, было бы здорово.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«ЧБК» победил «Химки» в шести матчах и впервые выиграл Суперлигу
23 мая, 18:26
«Динамо» из Владивостока пока не предоставило все документы для дальнейшего рассмотрения заявки Лигой ВТБ
15 мая, 18:11
«Самара» не сыграет в следующем сезоне Единой лиги ВТБ («Перехват»)
30 апреля, 16:33
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем