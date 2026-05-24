Андрей Кириленко считает, что ЧБК готов к Единой лиге ВТБ: «Наверное, не первая четверка, но бороться с командами по типу «Пари НН», «Автодора» можно»

Кириленко высказался о ЧБК, победившем в Суперлиге.

Президент РФБ Андрей Кириленко поделился мнением о шестом матче финальной серии Суперлиги, где ЧБК обыграл «Химки» (79:61, 4-2), и оценил возможные перспективы челябинского клуба в Единой лиге ВТБ.

– Именно шестая игра финала не очень получилась по счету, но надо отдать должное «Химкам». Они проигрывали прошлую игру, но собрались и вернули серию сюда. Очень многое не получилось [у «Химок»], поэтому поздравляю Челябинск с заслуженной победой.

Хочется отметить, что за последние пять лет Челябинск сделал серьезный шаг вперед, в том числе в плане детских проектов, адаптивного баскетбола. Регион укрепился в баскетбольной элите, победа в Суперлиге открывает им хорошие перспективы. Как закончится строительство «РМК‑Арены», там будет еще крутая инфраструктура.

– Челябинск организационно и с игровой точки зрения готов к Единой лиге?

– Как команда, в спортивном плане да. Наверное, не первая четверка, но бороться с командами по типу «Пари Нижнего Новгорода», «Автодора» можно.

– Более 300 болельщиков было в Химках. Баскетбол здесь продолжает жить?

– Мне бы хотелось, чтобы было больше. Команда молодая, играет много россиян, нет иностранцев. Чем‑то это похоже на МБА, здесь играет много воспитанников, это приятно наблюдать.