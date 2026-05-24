Патрик Миллер о предстоящей серии за 3-е место: «Бронза – это приемлемый результат с учетом того, какие у нас по ходу сезона были качели»

Миллер прокомментировал предстоящую серию за 3-е место.

Капитан «Локомотива-Кубань» Патрик Миллер впервые за плей-офф пообщался пресс-службой команды и высказался о серии за третье место, в которой команде предстоит участвовать после поражения от ЦСКА (1-4).

– На протяжении всего плей-офф ты не давал интервью. Почему?

– Хотел сосредоточиться на своей игре. Все время, что я в «Локо », мы никак не можем преодолеть рубеж полуфинала. Я хотел максимально сконцентрироваться, чтобы меня ничто не отвлекало.

– Теперь предстоит играть за бронзу. Что скажешь об этом?

– Кто бы ни стал нашим соперником, мы будем делать все, чтобы победить в этой серии. Два четвертых места за два предыдущих сезона – это не то, что меня устраивает. Пора уже взять медаль. С учетом того, какие у нас по ходу сезона были качели, как у нас менялся состав и главный тренер, бронза – это приемлемый результат. До ближайшего матча у нас больше недели. Сейчас мы соберемся с мыслями, с силами – и сделаем все, что в наших силах, чтобы порадовать медалями себя, клуб и болельщиков.