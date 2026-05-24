Кирилл Елатонцев присоединится к сборной России на летних сборах

Елатонцев будет в составе российской сборной.

Центровой команды университета Оклахомы Кирилл Елатонцев пополнит состав сборной России на предстоящих летних сборах (старт – 7 июня).

Первоначально Елатонцева не было в расширенном списке команды, поскольку не было понятно, успеет ли игрок решить все вопросы в США. По информации «Спорт-Экспресса», центровой уже вернулся в Россию.

Елатонцев провел в NCAA 23 игры, набирая в среднем 4,1 очка и 2,4 подбора за 13,8 минуты.

Ранее Национальный центр спортивного арбитража вынес решение по громкому спору игрока с «Локомотивом-Кубань», который Елатонцев покинул ради выступлений в США, присудив клубу денежную компенсацию.