0

Тони Паркер будет получать зарплату в 10 раз больше, чем предыдущий главный тренер «Виллербана»

Стала известна зарплата Паркера на посту главного тренера «Виллербана».

Ожидается, что четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер станет главным тренером «Виллербана» в сезоне-2026/27.

По информации BasketNews, годовой доход Паркера составит около 1,2 миллиона евро, что, вероятно, станет самым богатым тренерским контрактом в истории французского баскетбола. Как утверждается, зарплата предыдущего главного тренера «Виллербана» Пьеррика Пупе составляла лишь около 10% от предполагаемого дохода Паркера.

Также сообщается, что многолетний главный тренер сборной Франции Венсан Колле присоединится к проекту в качестве ведущего ассистента или консультанта.

Колле является одним из самых титулованных тренеров в истории французского баскетбола: он привел сборную Франции к серебряным медалям Олимпийских игр 2021 и 2024 годов, серебру Евробаскета-2011, бронзе Евробаскета-2015 и чемпионата мира 2019 года, а также к титулу чемпиона Европы 2013 года.

Ожидается также, что «Виллербан» значительно увеличит бюджет перед следующим сезоном. По данным BasketNews, к проекту присоединятся несколько новых инвесторов, что обеспечит серьезную финансовую поддержку клубу.

Ранее Паркер был одним из акционеров «Виллербана», затем продал свою долю и в настоящее время занимает пост президента клуба.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
logoАСВЕЛ Виллербан
logoЕвролига
logoТони Паркер
logoчемпионат Франции
Пьеррик Пупе

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Посмотрел на Ведищева и тоже захотел должности совместить)
Так Паркер владелец команды, он может назначить себе любую зарплату :)
Ответfelix_r
Так Паркер владелец команды, он может назначить себе любую зарплату :)
Написано же, что продал команду
Человек, который продал долю в клубе, зная его изнутри, вряд-ли верит в устойчивое развитие этого бизнес проекта)))
Как президент наверняка получает хороший контракт и теперь ещё как тренер не особо способствует профициту бюджета клуба.
Но, мало всего этого, "ожидается значительное увеличение бюджета" (понятно что Винсан Коле тоже не за еду будет работать).
Может Паркер хочет максимально уронить стоимость, чтобы выкупить клуб на дне?)))
"Зачетка работает на тебя"
Поп получал больше всех в нба, тони как его падаван тоже вполне может просить столько
Поставить Паркера тренером и в ассистенты ему Колле может только… Паркер
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Армони Брукс близок к переходу в «Виллербан», французский клуб предложил контракт в 4,6 миллиона евро за два года
22 мая, 19:57
Тони Паркер: «Виллербан» хочет стать мостом между НБА и Евролигой»
14 мая, 13:36
«Виллербан» продолжит выступать в Евролиге
13 мая, 19:01
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем