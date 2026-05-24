Тони Паркер будет получать зарплату в 10 раз больше, чем предыдущий главный тренер «Виллербана»
Ожидается, что четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер станет главным тренером «Виллербана» в сезоне-2026/27.
По информации BasketNews, годовой доход Паркера составит около 1,2 миллиона евро, что, вероятно, станет самым богатым тренерским контрактом в истории французского баскетбола. Как утверждается, зарплата предыдущего главного тренера «Виллербана» Пьеррика Пупе составляла лишь около 10% от предполагаемого дохода Паркера.
Также сообщается, что многолетний главный тренер сборной Франции Венсан Колле присоединится к проекту в качестве ведущего ассистента или консультанта.
Колле является одним из самых титулованных тренеров в истории французского баскетбола: он привел сборную Франции к серебряным медалям Олимпийских игр 2021 и 2024 годов, серебру Евробаскета-2011, бронзе Евробаскета-2015 и чемпионата мира 2019 года, а также к титулу чемпиона Европы 2013 года.
Ожидается также, что «Виллербан» значительно увеличит бюджет перед следующим сезоном. По данным BasketNews, к проекту присоединятся несколько новых инвесторов, что обеспечит серьезную финансовую поддержку клубу.
Ранее Паркер был одним из акционеров «Виллербана», затем продал свою долю и в настоящее время занимает пост президента клуба.
Как президент наверняка получает хороший контракт и теперь ещё как тренер не особо способствует профициту бюджета клуба.
Но, мало всего этого, "ожидается значительное увеличение бюджета" (понятно что Винсан Коле тоже не за еду будет работать).
Может Паркер хочет максимально уронить стоимость, чтобы выкупить клуб на дне?)))