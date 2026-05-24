Тони Паркер будет получать зарплату в 10 раз больше, чем предыдущий главный тренер «Виллербана»

Стала известна зарплата Паркера на посту главного тренера «Виллербана».

Ожидается, что четырехкратный чемпион НБА Тони Паркер станет главным тренером «Виллербана » в сезоне-2026/27.

По информации BasketNews, годовой доход Паркера составит около 1,2 миллиона евро, что, вероятно, станет самым богатым тренерским контрактом в истории французского баскетбола. Как утверждается, зарплата предыдущего главного тренера «Виллербана» Пьеррика Пупе составляла лишь около 10% от предполагаемого дохода Паркера.

Также сообщается, что многолетний главный тренер сборной Франции Венсан Колле присоединится к проекту в качестве ведущего ассистента или консультанта.

Колле является одним из самых титулованных тренеров в истории французского баскетбола: он привел сборную Франции к серебряным медалям Олимпийских игр 2021 и 2024 годов, серебру Евробаскета-2011, бронзе Евробаскета-2015 и чемпионата мира 2019 года, а также к титулу чемпиона Европы 2013 года.

Ожидается также, что «Виллербан» значительно увеличит бюджет перед следующим сезоном. По данным BasketNews, к проекту присоединятся несколько новых инвесторов, что обеспечит серьезную финансовую поддержку клубу.

Ранее Паркер был одним из акционеров «Виллербана», затем продал свою долю и в настоящее время занимает пост президента клуба.