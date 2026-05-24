Джош Харт о серии из 10 побед: «Сегодня у нас 1-0. Послезавтра будет 0-0. До нашей цели еще далеко»

Харт прокомментировал победную серию «Никс» из 10 матчей.

Форвард «Нью-Йорка» Джош Харт оценил победную серию команды из 10 матчей плей-офф.

– 10 побед подряд. Не кажется ли вам эта серия сюрреалистичной?

– Не-а. Мы так на это не смотрим. Сегодня у нас 1-0. Послезавтра будет 0-0. До нашей цели еще далеко.

«Никс» обыграли «Кэвс» в третьем матче (121:108) и находятся в шаге от выхода в финал НБА (3-0). Харт отметился 12 очками, 9 подборами, 5 передачами и 4 перехватами.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Джоша Харта
Огромный баскетболист и человечище Джош Харт
