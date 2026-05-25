Женская НБА. 24 очка Пейдж Бекерс помогли «Далласу» обыграть «Нью-Йорк», «Атланта» вырвала победу у «Финикса»

Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Дабл-дабл Энджел Риз (17 очков +10 подборов) помог «Атланте» переиграть «Финикс ». 24 очка Пейдж Бекерс принесли «Далласу» победу над «Нью-Йорком ». Женская НБА Регулярный чемпионат Атланта – Финикс – 82:80 (13:25, 24:19, 12:13, 33:23) АТЛАНТА : Ховард (21 + 8 подборов), Грэй (18), Риз (17 + 10 подборов), Канада (11 + 7 подборов + 14 передач) ФИНИКС : Коппер (20), Томас (20 + 12 подборов + 7 передач), Ногич (11), Линскенс (10) 24 мая . 22.00 Нью-Йорк – Даллас – 76:91 (20:17, 24:26, 17:28, 15:20) НЬЮ-ЙОРК : Сабалли (20), Джонс (14 + 7 подборов), Стюарт (14 + 11 подборов), Ионеску (11 + 5 подборов + 7 передач) ДАЛЛАС : Бекерс (24 + 6 подборов), Фадд (24), Огунбовале (19 + 5 передач), Шепард (10 + 11 подборов + 6 передач), Куйер (10 + 6 подборов) 24 мая . 22.30 Сиэтл – Вашингтон – 97:85 (26:24, 23:13, 27:17, 21:31) СИЭТЛ : Хайдман (24 + 5 передач), Джонсон (17 + 6 подборов), Долсон (16), Кук (10), Тиам (10). ВАШИНГТОН : Ситрон (16 + 5 подборов), Эмур (13 + 6 передач), Дугалич (13), Ириафен (13), Остин (12). 25 мая . 1.00 ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матчей – московское.