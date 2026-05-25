  Женская НБА. 24 очка Пейдж Бекерс помогли «Далласу» обыграть «Нью-Йорк», «Атланта» вырвала победу у «Финикса»
Сегодня в рамках регулярного чемпионата женской НБА прошли три матча.

Дабл-дабл Энджел Риз (17 очков +10 подборов) помог «Атланте» переиграть «Финикс».

24 очка Пейдж Бекерс принесли «Далласу» победу над «Нью-Йорком».

Женская НБА 

Регулярный чемпионат

Атланта – Финикс – 82:80 (13:25, 24:19, 12:13, 33:23)

АТЛАНТА: Ховард (21 + 8 подборов), Грэй (18), Риз (17 + 10 подборов), Канада (11 + 7 подборов + 14 передач)

ФИНИКС: Коппер (20), Томас (20 + 12 подборов + 7 передач), Ногич (11), Линскенс (10)

24 мая. 22.00

Нью-Йорк – Даллас – 76:91 (20:17, 24:26, 17:28, 15:20)

НЬЮ-ЙОРК: Сабалли (20), Джонс (14 + 7 подборов), Стюарт (14 + 11 подборов), Ионеску (11 + 5 подборов + 7 передач)

ДАЛЛАС: Бекерс (24 + 6 подборов), Фадд (24), Огунбовале (19 + 5 передач), Шепард (10 + 11 подборов + 6 передач), Куйер (10 + 6 подборов)

24 мая. 22.30

СиэтлВашингтон – 97:85 (26:24, 23:13, 27:17, 21:31)

СИЭТЛ: Хайдман (24 + 5 передач), Джонсон (17 + 6 подборов), Долсон (16), Кук (10), Тиам (10).

ВАШИНГТОН: Ситрон (16 + 5 подборов), Эмур (13 + 6 передач), Дугалич (13), Ириафен (13), Остин (12).

25 мая. 1.00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Финикс начал за здравие, закончил за упокой.
ОтветВадим flanec
Друг, ты даже не поленился откоментить. Жму руку.
ОтветGansGut1
🤝
