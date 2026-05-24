Евролига. Финал. «Олимпиакос» обыграл «Реал» и завоевал четвертый титул в своей истории

Сегодня прошел финальный матч Евролиги.

«Олимпиакос» победил «Реал» и впервые за 13 лет выиграл Евролигу, завоевав четвертый титул в истории клуба.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Насколько хорош был регулярный сезон, настолько же разочаровали серии плей-офф и Финал Четырех. Да, конечно битва Валенсия - ПАО войдут в классику Евролиги, но на этом пожалуй все. Два полуфинала по нерву были пожалуй самыми скучными в истории Евролиги, особенно если их рассматривать "в комплекте". Что-то пошло всё-таки не так, видно что длинный регулярный сезон физически и психологически очень выматывает баскетболистов и в решающих матчах они уже не могут выдавать перфомансы "через не могу".
Хотелось бы ошибиться и наконец-то увидеть бомбический финал, но с учётом что у лос бланкос не сыграют в краске Тавареш, Лень и Гаруба шансы на матч "от ножа" не велики. В полуфинале против бегущей Валенсии было даже удобно играть без медлительного Тавареша, ведь играть против Валенсии в позиционный баскетбол - утопия. Но компот в том что Оли как раз таки играют в грамотный, позиционный баскетбол, где когда надо экстра -пасами разрывают на периметре соперников, благо там есть кому попадать из-за периметра (игроки Фенера не дадут соврать), а на другой случай они уже заигрывают в лоу посте лучшего бигмена Евролиги этого сезона Милутинова (какой же он всё-таки мужчина после всех травм опять в полнейшем порядке) или того же Тарика Джонса, который может сыграть и рим раннера. Не забываем про тру стретч фор Везенкова и Питерса, с которыми при необходимости можно сыграть лёгкой пятёркой в быстрый транзишн. Короче, шансов у Реала немного, поэтому и хочется им сегодня симпатизировать, способны ли они через преодоление взять Евролигу, ещё и с Скариоло...... Пожалуй слишком брутально.
Серджио кстати позавчера вернул долг Мартинесу за поражение .......36 летней давности в финале Кубка Короча. Да, тогда в уже далёком 1990-м году 28-летний (!) Мартинес по сумме двух матчей победил 28- летнего (!) Скариоло. Теперь посмотрим способен ли Скариоло выиграть свою первую Евролигу, для него это вызов,ведь многие его по прежнему не считают за элитного тренера на уровне клубов.
Ну и продолжая тему Реала и уже русского следа. Сегодня в 18:00 состоится финал юношеской Евролиги, эль классико Реал - Барселона. В составе Лос бланкос два россиянина Амосов и Фролов. Егор идёт как минимум на серьезного кандидата в символическую пятерку турнира. Напомню, Демин с юношеским Реалом выиграл Евролигу, посмотрим удастся ли это двум другим россиянам. Наверняка славный будет матч.
Не знаю, были бы вообще шансы у Реала даже с Таварешом, Ленем и Габурой, ибо с Оли даже в полном составе Реал мучается, а последнюю очную игру вообще проиграл в чистую так сказать. Да, сейчас будет им очень тяжело на своем щите, не говоря уже о том, что на чужом нужно будет бороться. Сейчас игра Оли одна из лучших, если вообще не лучшая, трешки не полетят - команда спокойно перестроится на двоечки, хоть открытые. хоть тяжелые - любые на выбор, кроме того за исключением центровых все могут бросать трехи, а фолы находить там тоже умельцы есть. Да и с защитой и разменами у них все в порядке. Это не Фенер, который шел сначала на первом месте, и во второй части сезона вообще просел. Оли наоборот набрал ход и выглядит устращающе.
Сильные клубы сдали,Анадолу,Барса.
Просто уважение реалу за такую концовку
эх, Фелиз...
если бы попал было бы легендарно
Обалденный матч. Моё почтение Реалу за такую мужскую рубку . Скариоло даже без чистых центровых заставил Оли петь под свою дудку, но немного не хватило. Ну и поражен как можно было Барцокасу в концовке не выпустить Милутинова чтобы тот забирал на своем щите подбор. Никогда такого не видел чтобы в такой важный момент после промахов с линии штрафных команда проигрывала столько подборов на своем щите, было бы очень справедливо чтобы Фелиз тогда попал ту трешечку и перевел игру в овертайм, это было бы очень эпично. Но имеем что имеем, история не терпит сослагательного наклонения.
Классный вышел сезон. Ждём возвращения российских клубов, Кущенко сегодня кстати в Афинах, во время финала юношеской Евролиги сидел вместе с Папалукасом.
согласен, трёхи Фелиза для этого матча не хватило :) Фартовые греки, переломанный соперник по финалу, после слива Пао по сути домашняя площадка...
В одной трехе от чуда. Последний раз подобное я помню в пятой игре плей-офф между Миланом и Баварией, когда Бавария минус 12 почти отыграли буквально за минуту. Обидно за Реал, немного скомкано провели концовку , но Барцокас получил то, к чему шел столько лет, БРАВО!
оли заслужил реванш после сезона 22/23, когда реал тащили как только можно (удаление двух игроков партизана постфактум - лютое позорище)
Фаворит очевиден. Победитель - нет...
Убежден , что главные слагаемые успеха являются дух и традиции клубов , их организация , включая все мелочи .
К таким отнесу Реал , Олимпиакос и ЦСКА ( думаю также были бы традиционно в четверке ).
Причем первые два всегда имели небольшое , но важное преимущество - это наличие своих игроков , определяющих игру и результат .
Все же помнят Спанулиса и Принтезиса , против которых так и никто не нашел противоядия , или Юль , Родригес , Руди Фернандес в Реал е . Эти люди всегда приносили результат в концовке решающих матчей , обыгрывая тот же ЦСКА.
И сегодня , при всей должной оценки игры Валенсии и Фенера , стоит сказать , что они ещё новички , выскочки , не имеющие этой великой организации и традиций победителей , что у финалистов .
Да и там сегодня , Юль и Папаниколау .
Они не определяют игру , как раньше и многие скажут : зачем эти старики занимают место ?
Они определяют дух, настроение команды являясь связующим элементом между тренером и игроками .
В свое время , я так и не понял , мотивы ухода из ЦСКА Хряпы , и до сих об этом никто не говорит , возможно это было его личное мнение пошедшее вразрез с корпоративной этикой , принятой сегодня в наших клубах , но думаю это одна из причин , поражений ЦСКА в финалах .
Коло , Теодосич, Крстич , американцы - это звёзды , но что они стоили , когда ЦСКА со свистом упустил 20 очковое преимущество с Фенером в финале , у всех звёзд задрожало все что только можно и Хряпа сумел перевести странным броском игру в овертайм ...
Думаю , Хряпа , Моня могли бы стать теми же Юлем , Спанулисом и Родригесом для ЦСКА , но нам об этом не расскажут )
А все же у Реала и Олимпиакоса есть чему поучиться , ведь деньги решают многое , но не все
Я прошу прощения, Хряпа ушел в 2018-м и через год армейцы выиграли Евролигу. "Роль Хряпы" на себя взял Курбанов, который был хорош как в том победном финале против Эфеса, так и в четвертьфинальной серии против Басконии, причем был хорош на обеих половинах площадки, не только как стоппер.
Сейчас наступила совершенно другая эпоха в европейском клубном баскетболе, в каждом клубе аномальное количество североамериканцев, чего не было ещё 10 лет назад (я уже молчу про 20 лет назад), сейчас практически не осталось клубов которые имеют в Евролиге серьезный костяк из местных баскетболистов, исключение как обычно Жальгирис, где вся философия клуба построена на том чтобы были 7 местных баскетболистов в ростере на матчи Евролиги, ну и отметил бы наверное ещё Баварию, мне нравится их костяк. Даже академики сербы уже практически не имеют местных баскетболистов в Партизане и Црвене Звезде соответственно. Условный Хапоэль это вообще чудо в перьях , где даже талант калибра Мадара по праздникам выходил на площадку. А ведь он там чуть ли не единственный местный на уровне Евролиги. Сейчас и в Реале с Барселоной забыли что такое молодые Рауль Лопес, Наварро, Родриго Де Ла Фуэнте, Пау Газоль, Ллуль, Миротич, Руди или тот же Рубио (хотя они оба выпускники Ховентуда). Молодым перестали доверять, поэтому они все и уезжают в НСАА, где к тому же стали не по-детски платить. Все честно. Про местных звёзд нужно забыть, это все ушло в прошлое. Может ли все вернуться как было скажем в условном 2005-м году (Вспомните/просмотрите ростеры московского Финала Четырех ЦСКА, Маккаби, ПАО и Тау, сколько там было местных и вообще европейцев и сколько сейчас)? История движется по спирали, все возможно, но думаю в ближайшие десятилетия все будет только хуже. 2-3 местных игрока, в основном в роли вешалок или ряженых, 1-2 европейца (обычно это будут афрофранцузы) и все остальное североамериканцы.
Тот матч с Хряпой , который проиграли значит. Не помню , можно посмотреть , но такое надолго запоминается , как и финал 2012 года , проигранный супер ЦСКА Спанулису и Принтезису.
Я не имел ввиду , наличие и количество своих игроков и американцев в составе , я имел ввиду организацию клуба и философию игры , и дух победителей , которая привевается любому игроку этих клубов .
Вот что их отличает и неважно сколько американцев или других там играет .
И я думаю , что за этим духом и брэндом игроки идут именно в Реал и Оли , даже за меньшие деньги , чем в другие развивающиеся проекты .
Это закон спорта и он действуют и в других видах .
Пао , учитывая свой легендарный статус, будет стремиться к ним .
Разговоры об Обрадовиче не зря ведутся .
Но с общей тенденцией засилия американцев в Европе я полностью согласен , даже более ярко главенство их стиля " один в один " видно в ВТБ .
А что касается Жальгириса , то это про Каунас , древняя столица Литвы ,до присоединения Сталиным Вильнюса .
Каунас - весьма националистический город и их политика " литовцы превыше всего " сослужила плохую службу золотому Жальгирису 80 х , ведь с Марчюленисом , Тихоненко и ещё с кем то из нелитовцев они бы стали номер 1 в Европе , типа Югопластики .
Сейчас же , как я смотрю , наличие литовцев в заявке , как дань своему прошлому , погоду делают 1-2 из них , в основе понятно американцы как и в Сербии .
Ну и Хапоэль - тоже калиф на час , не будет денег и лавочка закончится ), но Итудис молодец , ничего не скажешь , хотя в ЦСКА его ругали
Команду Олимпиакос с победой в финале Евролиги!
По моему отличный финал получился
