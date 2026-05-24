Евролига. Финал. «Олимпиакос» обыграл «Реал» и завоевал четвертый титул в своей истории
Сегодня прошел финальный матч Евролиги.
«Олимпиакос» победил «Реал» и впервые за 13 лет выиграл Евролигу, завоевав четвертый титул в истории клуба.
Афины
Финал
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Хотелось бы ошибиться и наконец-то увидеть бомбический финал, но с учётом что у лос бланкос не сыграют в краске Тавареш, Лень и Гаруба шансы на матч "от ножа" не велики. В полуфинале против бегущей Валенсии было даже удобно играть без медлительного Тавареша, ведь играть против Валенсии в позиционный баскетбол - утопия. Но компот в том что Оли как раз таки играют в грамотный, позиционный баскетбол, где когда надо экстра -пасами разрывают на периметре соперников, благо там есть кому попадать из-за периметра (игроки Фенера не дадут соврать), а на другой случай они уже заигрывают в лоу посте лучшего бигмена Евролиги этого сезона Милутинова (какой же он всё-таки мужчина после всех травм опять в полнейшем порядке) или того же Тарика Джонса, который может сыграть и рим раннера. Не забываем про тру стретч фор Везенкова и Питерса, с которыми при необходимости можно сыграть лёгкой пятёркой в быстрый транзишн. Короче, шансов у Реала немного, поэтому и хочется им сегодня симпатизировать, способны ли они через преодоление взять Евролигу, ещё и с Скариоло...... Пожалуй слишком брутально.
Серджио кстати позавчера вернул долг Мартинесу за поражение .......36 летней давности в финале Кубка Короча. Да, тогда в уже далёком 1990-м году 28-летний (!) Мартинес по сумме двух матчей победил 28- летнего (!) Скариоло. Теперь посмотрим способен ли Скариоло выиграть свою первую Евролигу, для него это вызов,ведь многие его по прежнему не считают за элитного тренера на уровне клубов.
Ну и продолжая тему Реала и уже русского следа. Сегодня в 18:00 состоится финал юношеской Евролиги, эль классико Реал - Барселона. В составе Лос бланкос два россиянина Амосов и Фролов. Егор идёт как минимум на серьезного кандидата в символическую пятерку турнира. Напомню, Демин с юношеским Реалом выиграл Евролигу, посмотрим удастся ли это двум другим россиянам. Наверняка славный будет матч.
если бы попал было бы легендарно
Классный вышел сезон. Ждём возвращения российских клубов, Кущенко сегодня кстати в Афинах, во время финала юношеской Евролиги сидел вместе с Папалукасом.
К таким отнесу Реал , Олимпиакос и ЦСКА ( думаю также были бы традиционно в четверке ).
Причем первые два всегда имели небольшое , но важное преимущество - это наличие своих игроков , определяющих игру и результат .
Все же помнят Спанулиса и Принтезиса , против которых так и никто не нашел противоядия , или Юль , Родригес , Руди Фернандес в Реал е . Эти люди всегда приносили результат в концовке решающих матчей , обыгрывая тот же ЦСКА.
И сегодня , при всей должной оценки игры Валенсии и Фенера , стоит сказать , что они ещё новички , выскочки , не имеющие этой великой организации и традиций победителей , что у финалистов .
Да и там сегодня , Юль и Папаниколау .
Они не определяют игру , как раньше и многие скажут : зачем эти старики занимают место ?
Они определяют дух, настроение команды являясь связующим элементом между тренером и игроками .
В свое время , я так и не понял , мотивы ухода из ЦСКА Хряпы , и до сих об этом никто не говорит , возможно это было его личное мнение пошедшее вразрез с корпоративной этикой , принятой сегодня в наших клубах , но думаю это одна из причин , поражений ЦСКА в финалах .
Коло , Теодосич, Крстич , американцы - это звёзды , но что они стоили , когда ЦСКА со свистом упустил 20 очковое преимущество с Фенером в финале , у всех звёзд задрожало все что только можно и Хряпа сумел перевести странным броском игру в овертайм ...
Думаю , Хряпа , Моня могли бы стать теми же Юлем , Спанулисом и Родригесом для ЦСКА , но нам об этом не расскажут )
А все же у Реала и Олимпиакоса есть чему поучиться , ведь деньги решают многое , но не все
Сейчас наступила совершенно другая эпоха в европейском клубном баскетболе, в каждом клубе аномальное количество североамериканцев, чего не было ещё 10 лет назад (я уже молчу про 20 лет назад), сейчас практически не осталось клубов которые имеют в Евролиге серьезный костяк из местных баскетболистов, исключение как обычно Жальгирис, где вся философия клуба построена на том чтобы были 7 местных баскетболистов в ростере на матчи Евролиги, ну и отметил бы наверное ещё Баварию, мне нравится их костяк. Даже академики сербы уже практически не имеют местных баскетболистов в Партизане и Црвене Звезде соответственно. Условный Хапоэль это вообще чудо в перьях , где даже талант калибра Мадара по праздникам выходил на площадку. А ведь он там чуть ли не единственный местный на уровне Евролиги. Сейчас и в Реале с Барселоной забыли что такое молодые Рауль Лопес, Наварро, Родриго Де Ла Фуэнте, Пау Газоль, Ллуль, Миротич, Руди или тот же Рубио (хотя они оба выпускники Ховентуда). Молодым перестали доверять, поэтому они все и уезжают в НСАА, где к тому же стали не по-детски платить. Все честно. Про местных звёзд нужно забыть, это все ушло в прошлое. Может ли все вернуться как было скажем в условном 2005-м году (Вспомните/просмотрите ростеры московского Финала Четырех ЦСКА, Маккаби, ПАО и Тау, сколько там было местных и вообще европейцев и сколько сейчас)? История движется по спирали, все возможно, но думаю в ближайшие десятилетия все будет только хуже. 2-3 местных игрока, в основном в роли вешалок или ряженых, 1-2 европейца (обычно это будут афрофранцузы) и все остальное североамериканцы.
Я не имел ввиду , наличие и количество своих игроков и американцев в составе , я имел ввиду организацию клуба и философию игры , и дух победителей , которая привевается любому игроку этих клубов .
Вот что их отличает и неважно сколько американцев или других там играет .
И я думаю , что за этим духом и брэндом игроки идут именно в Реал и Оли , даже за меньшие деньги , чем в другие развивающиеся проекты .
Это закон спорта и он действуют и в других видах .
Пао , учитывая свой легендарный статус, будет стремиться к ним .
Разговоры об Обрадовиче не зря ведутся .
Но с общей тенденцией засилия американцев в Европе я полностью согласен , даже более ярко главенство их стиля " один в один " видно в ВТБ .
А что касается Жальгириса , то это про Каунас , древняя столица Литвы ,до присоединения Сталиным Вильнюса .
Каунас - весьма националистический город и их политика " литовцы превыше всего " сослужила плохую службу золотому Жальгирису 80 х , ведь с Марчюленисом , Тихоненко и ещё с кем то из нелитовцев они бы стали номер 1 в Европе , типа Югопластики .
Сейчас же , как я смотрю , наличие литовцев в заявке , как дань своему прошлому , погоду делают 1-2 из них , в основе понятно американцы как и в Сербии .
Ну и Хапоэль - тоже калиф на час , не будет денег и лавочка закончится ), но Итудис молодец , ничего не скажешь , хотя в ЦСКА его ругали