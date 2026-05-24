Майк Браун: «Когда я был с «Голден Стэйт», мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось»
Браун прокомментировал победную серию «Никс».
Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил, что такие победные серии, какую выдают «Никс», нельзя запланировать.
«Конечно, плей-офф – это время, когда ты хочешь выйти на пик. Но такое случается само собой. Когда я был с «Голден Стэйт», мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось», – сказал тренер.
Победив «Кливленд» в третьей игре, «Нью-Йорк» стал 7-й командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Майка Брауна
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
ps. в 2008 бостон 10 игр проиграл в ПО перед чемпионской игрой, и там 2 7-матчевых серии было, причем в первых раундах. а ЛАЛ 9 игр проиграл в 1988, но с 3 7-матчевыми сериями в поздних стадиях. т.е. разница и там и там 6 игр, но, наверное, марафон в 26 игр у бостона тяжелее, чем в 24 у ЛАЛ.