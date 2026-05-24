  • Майк Браун: «Когда я был с «Голден Стэйт», мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось»
Браун прокомментировал победную серию «Никс».

Главный тренер «Нью-Йорка» Майк Браун отметил, что такие победные серии, какую выдают «Никс», нельзя запланировать.

«Конечно, плей-офф – это время, когда ты хочешь выйти на пик. Но такое случается само собой. Когда я был с «Голден Стэйт», мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось», – сказал тренер.

Победив «Кливленд» в третьей игре, «Нью-Йорк» стал 7-й командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: пресс-конференция Майка Брауна
интересно, чемпионы были с результатом в ПО 15-11 или 16-12?

ps. в 2008 бостон 10 игр проиграл в ПО перед чемпионской игрой, и там 2 7-матчевых серии было, причем в первых раундах. а ЛАЛ 9 игр проиграл в 1988, но с 3 7-матчевыми сериями в поздних стадиях. т.е. разница и там и там 6 игр, но, наверное, марафон в 26 игр у бостона тяжелее, чем в 24 у ЛАЛ.
Майк Браун, я тебя вообще не воспринимал всерьёз до этой серии. Что бы ты ни делал: тренировал сам, предлагал комбинации или, быть может, отдал большую часть процесса (тм) на откуп Рику Бронсону или ноунейму-очкарику из офиса, ты всё делаешь правильно. Ты красавчик, Майк Браун, продолжай!
