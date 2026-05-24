Майк Браун: «Когда я был с «Голден Стэйт», мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось»

Браун прокомментировал победную серию «Никс».

Главный тренер «Нью-Йорка » Майк Браун отметил, что такие победные серии, какую выдают «Никс», нельзя запланировать.

«Конечно, плей-офф – это время, когда ты хочешь выйти на пик. Но такое случается само собой. Когда я был с «Голден Стэйт », мы выиграли 10 или 11 матчей подряд, и это не было запланировано. Просто само собой получилось», – сказал тренер.

Победив «Кливленд» в третьей игре, «Нью-Йорк» стал 7-й командой в истории НБА , которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф.