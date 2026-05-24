Бобан Марьянович пошел разбираться с болельщиками, отцу Луки Дончича пришлось удерживать центрового

Марьянович хотел разобраться с болельщиком.

Бывший игрок НБА Бобан Марьянович, ныне выступающий за «Илирию», едва не вступил в стычку с фанатами в конце игры полуфинала чемпионата Словении против КРКА .

Команда Марьяновича проиграла третий матч полуфинала со счетом 74:94 и вылетела из плей-офф. В концовке центровой получил неспортивный фол после того, как толкнул соперника на паркет.

Затем сотрудник команды повел Марьяновича в раздевалку. Когда баскетболист направился к тоннелю, болельщики команды соперника встретили его оскорбительными высказываниями, что вызвало у него бурную реакцию.

Тогда президент клуба «Илирия» Саша Дончич, отец суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича , вмешался, чтобы предотвратить стычку между Марьяновичем и болельщиками.

На счету центрового итоговый дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.