  • Бобан Марьянович пошел разбираться с болельщиками, отцу Луки Дончича пришлось удерживать центрового
Марьянович хотел разобраться с болельщиком.

Бывший игрок НБА Бобан Марьянович, ныне выступающий за «Илирию», едва не вступил в стычку с фанатами в конце игры полуфинала чемпионата Словении против КРКА.

Команда Марьяновича проиграла третий матч полуфинала со счетом 74:94 и вылетела из плей-офф. В концовке центровой получил неспортивный фол после того, как толкнул соперника на паркет.

Затем сотрудник команды повел Марьяновича в раздевалку. Когда баскетболист направился к тоннелю, болельщики команды соперника встретили его оскорбительными высказываниями, что вызвало у него бурную реакцию.

Тогда президент клуба «Илирия» Саша Дончич, отец суперзвезды «Лейкерс» Луки Дончича, вмешался, чтобы предотвратить стычку между Марьяновичем и болельщиками.

На счету центрового итоговый дабл-дабл из 12 очков и 15 подборов.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: BasketNews
пролетая над статьёй глазами - "большевики РККА" - лолчто? "болельщики КРКА" - а ну да.
Никогда Марьяновича такого не видел. В НБА он считался самым миролюбивым игроком
Кому-то из болельщиков сильно повезло. Если бы громила ростом 224 см. прорвался на трибуну...
А вдруг там Киану Ривз?
Словенцы ещё те провокаторы
