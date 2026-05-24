Лэнс Стивенсон победил Майкла Бизли удушающим приемом в первом раунде

Бывшие звезды НБА сошлись в поединке ММА.

35-летний экс-игрок «Индианы» Лэнс Стивенсон победил 37-летнего Майкла Бизли удушающим приемом в первом раунде в бою по правилам ММА.

«Тренировка удушения и само удушение – это не одно и то же!» – поделился 2-й номер драфта НБА 2008 года после схватки.

В июне прошлого года Бизли обыграл Стивенсона в баскетбольном матче 1 на 1 на 100 тысяч долларов со счетом 31:21.