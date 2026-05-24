Лэнс Стивенсон победил Майкла Бизли удушающим приемом в первом раунде

Бывшие звезды НБА сошлись в поединке ММА.

35-летний экс-игрок «Индианы» Лэнс Стивенсон победил 37-летнего Майкла Бизли удушающим приемом в первом раунде в бою по правилам ММА.

«Тренировка удушения и само удушение – это не одно и то же!» – поделился 2-й номер драфта НБА 2008 года после схватки.

В июне прошлого года Бизли обыграл Стивенсона в баскетбольном матче 1 на 1 на 100 тысяч долларов со счетом 31:21.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yahoo! Sports
Комментарии

На матч всех звезд вместо конкурса данков!
ОтветКирилл Смирнов
На матч всех звезд вместо конкурса данков!
Не, пусть ГМ между собой решают борьбой, у кого лотерейный пик выше. Эйндж против Прести.
ОтветКирилл Смирнов
На матч всех звезд вместо конкурса данков!
Грин против Брукса было бы интересно посмотреть, но победил бы всех Адамс все равно
Теперь надо решающий в шахматы
Ответсчастливый Феликс
Теперь надо решающий в шахматы
В Нарды!
Ну это флэгрант второй степени. Очевидно же
Как так можно было удушить? У Бизли даже корпус не зафиксирован ногами.
Ответnbawade
Как так можно было удушить? У Бизли даже корпус не зафиксирован ногами.
Задул ему ухо
ОтветMr.BadGuy
Задул ему ухо
Нежно зашептал...
Лэнс - легенда
А мог бы зацеловать
Это ещё хорошо, что Лэнс его невидимой гитарой не отметил)))
Да Лэнс во время удушающего просто в ухо начал дуть и Бизли это стерпеть уже не смог
Лэнс победил задувающим приемом в первом раунде
Главное успел в ухо подышать
