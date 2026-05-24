Мэджик Джонсон: «Разочарован игрой и языком тела в исполнении «Кавальерс»

Мэджик Джонсон разочарован баскетболом «Кавальерс».

Легенда НБА Мэджик Джонсон поделился впечатлениями от третьего матча финала Восточной конференции «Кливленд» – «Нью-Йорк» (108:121, 0-3).

«Никс» обыграли «Кавальерс» со счетом 121:108 и повели в серии 3-0. Я был разочарован игрой и языком тела в исполнении «Кавальерс» в сегодняшнем матче. Нельзя выходить на домашнюю площадку при 0-2 и демонстрировать при этом недостаток самоотдачи и желания.

«Никс» идут к финалу НБА, показывая свой лучший баскетбол. Они способны создать проблемы для «Оклахомы» или «Сан-Антонио», – написал прославленный баскетболист.