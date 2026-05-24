Богдан Богданович выступил против симуляций: «Хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально»
Богданович хочет, чтобы в баскетболе было меньше симуляций.
Защитник «Клипперс» Богдан Богданович продолжил свое заявление, касающееся симуляций. Ранее серб предложил ввести за них красные карточки.
«Мне потребовалось время, чтобы найти запись, но в этом моменте я бы легко мог симулировать. Просто чтобы вы понимали контекст.
Я хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально. Если ты не готов получать удары – ты не можешь играть. Это только мое мнение», – написал Богданович, приложив видео.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Богдана Богдановича
Такой фокус видел только у него и Дорта.
А тут он против флопинга, ога.
Пчёлы против мёда.
За флоп и правда надо наказывать сильно чаще, чем сейчас, а если хочется жесткости - есть много подходящих видов спорта: бокс, юфс, гандбол, регби, амфутбол- иди и смотри!