  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Богдан Богданович выступил против симуляций: «Хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально»
Видео
0

Богдан Богданович выступил против симуляций: «Хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально»

Богданович хочет, чтобы в баскетболе было меньше симуляций.

Защитник «Клипперс» Богдан Богданович продолжил свое заявление, касающееся симуляций. Ранее серб предложил ввести за них красные карточки.

«Мне потребовалось время, чтобы найти запись, но в этом моменте я бы легко мог симулировать. Просто чтобы вы понимали контекст.

Я хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально. Если ты не готов получать удары – ты не можешь играть. Это только мое мнение», – написал Богданович, приложив видео.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Богдана Богдановича
logoБогдан Богданович
logoБаскетбол - видео
logoКлипперс
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Прекрасно помню как в серии ЛАК-Денвер этот персонаж зажмуривал глаза, убирал руки и совал голову под локти игрока, находящегося к нему спиной. Причём не раз.

Такой фокус видел только у него и Дорта.

А тут он против флопинга, ога.

Пчёлы против мёда.
Комментарий удален пользователем
ОтветАдилет Сапаров
Комментарий удален пользователем
Богдан Богданович - серб. О какой Болгарской школе вы говорите?
Ответfelix_r
Богдан Богданович - серб. О какой Болгарской школе вы говорите?
Болканская. Ошибка вышла. А исправить уже было нельзя
.. До конца первой половины не доиграет.
Как флоп и жесткость связаны?
За флоп и правда надо наказывать сильно чаще, чем сейчас, а если хочется жесткости - есть много подходящих видов спорта: бокс, юфс, гандбол, регби, амфутбол- иди и смотри!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Богдан Богданович: «Думаю, пришло время для красных карточек за нырки»
8 мая, 18:52
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем