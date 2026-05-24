Богдан Богданович выступил против симуляций: «Хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально»

Богданович хочет, чтобы в баскетболе было меньше симуляций.

Защитник «Клипперс» Богдан Богданович продолжил свое заявление, касающееся симуляций. Ранее серб предложил ввести за них красные карточки.

«Мне потребовалось время, чтобы найти запись, но в этом моменте я бы легко мог симулировать. Просто чтобы вы понимали контекст.

Я хочу, чтобы игра была такой, как раньше. Жесткой. Цепкой. Это нормально. Если ты не готов получать удары – ты не можешь играть. Это только мое мнение», – написал Богданович, приложив видео.