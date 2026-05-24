Кенни Эткинсон: «Никс» значительно превзошли нас в физической борьбе»

Тренер «Кэвз» назвал причину третьего подряд поражения от «Никс».

Главный тренер «Кливленда » Кенни Эткинсон после третьего матча серии с «Нью-Йорком » (108:121, 0-3) заявил, что соперник превзошел его команду в физических единоборствах и агрессии.

«Никс» значительно превзошли нас в физической борьбе. Остается лишь отдать им должное за это.

Они активно играли на мяче, цеплялись, очень часто использовали захваты и удержания, что тоже важно на данном этапе, это часть игры.

И у нас не получилось проявить на фоне такого уровня физики и агрессии», – констатировал Эткинсон.