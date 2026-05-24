Кенни Эткинсон: «Никс» значительно превзошли нас в физической борьбе»
Тренер «Кэвз» назвал причину третьего подряд поражения от «Никс».
Главный тренер «Кливленда» Кенни Эткинсон после третьего матча серии с «Нью-Йорком» (108:121, 0-3) заявил, что соперник превзошел его команду в физических единоборствах и агрессии.
«Никс» значительно превзошли нас в физической борьбе. Остается лишь отдать им должное за это.
Они активно играли на мяче, цеплялись, очень часто использовали захваты и удержания, что тоже важно на данном этапе, это часть игры.
И у нас не получилось проявить на фоне такого уровня физики и агрессии», – констатировал Эткинсон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SNY Knicks
Важно вставать ровно на один раз больше, чем ты упал.
В этой команде, собранной несколько странно фактически несколько людей, которые хотят защищаться, и из них лишь несколько защищаться могут.
А твои звёзды не просто не попадают свои броски, и принимают плохие решения - они не защищаются. В пятерке с 4 гардами и Мобли, Эван должен страховать всех. Он это пытался делать весь сезон, и ожидаемо провалился в этой роли.
Эллис, судя по всему, считает мяч горячей картошкой, поэтому не выходит.
Но это всё в пользу бедных. Снова плотная борьба, и лишь единицы из состава Кэвс к ней готовы. Похоже было и в серии с Торонто и Детройтом. Возможно, там сопротивление было даже злее, и сильнее. Просто на руку сыграл опыт и талант в нападении, которого у Поршней и Динозавров не хватило.
А тут Харт, который при необходимости будет попадать столько, сколько позволят, а позволят много, ведь проблема обороны на дуге перенеслась из регулярки в плей-офф, к тому же у тебя в команде Митчелл и Борода одновременно. Тут Бриджес, который будет издеваться своими средними над уставшим игроком соперника.
Эта команда должна самоуничтожиться. И сейчас мне немного жаль, что это происходит в финале конференции. В лучшем случае - уволят Кенни. В худшем - Мобли запросит обмен, потому что "...доколе??".
А Кливленд останется с Донованом "я не устал, я попаду свои броски позже" Митчеллом. И с Бородой, за 40 млн в сезон.
Это грустно. И больно.
Но, хоть я и Никсовый фанат, Кливленда я смотрел много лет достаточно плотно.
И, вот честно, не знаю как тебя, но конкретного меня Мобли одурачил.
Я видел в нём гораздо, гораздо, горааааздо больше, чем, видимо, есть на самом деле.
Это не плохой игрок, очень добротный и сильный, но и рядом не того уровня, о запросе на обмен которого стоило бы переживать слишком уж.
Честно, мне кажется, что для Кэвс то что мы видим сейчас потолок.
Два года я говорил, что огромная проблема в Бикерстаффе, это не тренер для плей-офф, вне зависимости от регулярки.
И это отчасти было правдой, но я сильно переоценил потолок команды будто.
И это точно про Митчелла, который загнал вас в ловушку.
Я вообще не понимаю, что с ним произошло. У меня о нём по Юте (да и первое время в Кливленде) было ощущение, что это человек, на котором можно брать чемпионаты, потому что да, защитник он непутёвый, но старательный был малый, в атаке вообще очень хорош, эмоционален, тащил.
Контракт? Расслабился? Поменял приоритет?
Понятия не имею, но теперь от Митчелла ничего кроме надменной, псевдоспокойной рожи не получается. Он может быть типа позднего Брэдли Билла с таким подходом.
Мобли идёт за ним, но не с таким апломбом, а просто как тот, кто не реализовал грандиозных ожиданий.
При этом, я не говорю, что он бесполезен.
При нормальных вводных он может быть крайне важным игроком чемпионских команд, но это вообще не то, что от него ожидали. Ни Гарнетта, ни, тем более, Тимми из него не выйдет вообще никаким образом.
Не знаю, что будет с Кэвс, но вот этот этап должен скоро подойти к концу будто.
Потому что про Никс плохое говорили в основном потому, что это Никс, но команда только сейчас вышла на проектные мощности, наконец внедрив нормально КАТа (снимаю шляпу перед Майком Брауном, шлю букет цветов Куину Снайдеру) и у неё есть при здоровье этот и следующий сезон (максимум ещё один через), а потом всё пойдёт на спад.
Вот у Кэвс на спад пойдёт скоро.
Но тут достаточно активов и возможностей, чтобы грамотно пересобраться и быстро.
Тем не менее - никаких закидываний шапками.
Я даже 3-0 не воспринимаю как приговор никогда в жизни, так что ещё целая игра как минимум.
Судя по тому, что происходит на площадке, было бы 2-1 в пользу Нью-Йорка.
Потому что Никс очень хорошо защищается, простых бросков почти и нет, а если есть - у Нью-Йорка их будет на 3 больше за каждый.
Но главное - Митчелл и Харден быстрее бы бегать не начали от того, что победили в первой игре.
Сейчас Нью-Йорк просто сильнее, голоднее, агрессивнее, старательнее и глубже.
Они просто больше хотят и мощнее борются.
У Кэвс я вчера видел только Струса. Струс мужик, базара нет.