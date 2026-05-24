  • «Наденьте чертову майку». «Кливленд» выпустил правила для своих фанатов, чтобы противостоять нашествию болельщиков «Нью-Йорка»
«Кэвс» обратились к своим болельщикам со списком правил.

Перед третьей игрой против «Нью-Йорка» «Кливленд» опубликовал серию правил для болельщиков на домашней арене. Видимо, таким образом клуб хочет противостоять нашествию фанатов «Никс», которые известны своей активностью на выездных матчах.

Пять правил, которым «Кливленд» просит следовать своих фанатов: 

  1. Наденьте чертову футболку. Если ты на арене – ты в униформе. Игровая майка на тебе с начала матча до финальной сирены.

  2. Покажите им, кто здесь хозяин. Никаких теплых приветствий в нашем доме. С первого же объявления состава соперника перекрикиваем их скандированием «Вперед «Кэвс»!»

  3. Защищайте свою землю. Когда мяч у соперника – кричим «Защита!»

  4. Заставьте их промахнуться. Во время штрафных бросков делаем все возможное, чтобы отвлечь соперника.

  5. Четвертая четверть. Заканчиваем вместе. Никто не садится и не сбавляет оборотов. Размахиваем шарфами и заряжаем энергией до финальной сирены.

«Кэвс» проиграли первый домашний матч серии (108:121) и теперь находятся в шаге от вылета из плей-офф.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Кливленда»
"Никто не садится и её сбавляет оборотов до финальной сирены". Игрокам Кэвз об этом сказали?
Ответtusiel
Плюсую, со слезами на глазах.
Не помогло
Они пишут эти правила для фэнов весь плей-офф.

Было б здорово почитать правила, которые пишут для игроков.
Как-то убого, что это надо прописывать
