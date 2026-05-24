  • Стивен Эй Смит: «Позорная концовка от «Кливленда». Они сдались. Спасти их может только один человек»
Стивен Эй Смит назвал человека, который может спасти «сдавшийся» «Кливленд».

Телеведущий Стивен Эй Смит отреагировал на игру «Кливленда» в концовке третьего матча серии с «Нью-Йорком» (108:121, 0-3), когда баскетболисты «Кэвз» прекратили сопротивляться за несколько минут до сирены.

«Это позорное проявление со стороны «Кавальерс» в концовке игры. Отсутствие самоотдачи. Не хочу это говорить, потому что я фанат «Никс», но такова правда. Когда видишь, как целый клуб сдается, как они это только что сделали, понимаешь, что этим людям нужен кто-то, кому не все равно. Кто-то, кто с гордостью отвечает перед Кливлендом.

Да, речь идет о нем. Им требуется возвращение Короля Джеймса домой, чтобы спасти положение… если эта команда собирается возвращать титул в Кливленд», – написал журналист.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети Стивена Эй Смита
Комментарии

Мозгова им не хватает
Биомеханоид
И Кауна
Биомеханоид
.. Джей Ар Смита.
Два Джеймса - это сила!
И этот человек Иисус Христос.
