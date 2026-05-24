Энтони Эдвардс о «Сан-Антонио»: «У нас противостояние, черт возьми! Уважение этим юным ниггерам, но мы еще вернемся»

Энтони Эдвардс назвал «Сан-Антонио» принципиальным соперником.

Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что «Сан-Антонио » стал принципиальным соперником для него и его команды после победной для техасцев серии второго раунда плей-офф-2026.

«Черт возьми, это точно противостояние! Уважение этим юным ниггерам, они выходят играть в баскетбол. Они круто играют.

Не могу сказать ничего плохого о «Сперс», они круто играли. Вот что я скажу о себе: если вы меня побеждаете, я не испытываю никакой ненависти, это не мое. Но мы еще вернемся», – пообещал Эдвардс.