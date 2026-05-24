  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Энтони Эдвардс о «Сан-Антонио»: «У нас противостояние, черт возьми! Уважение этим юным ниггерам, но мы еще вернемся»
0

Энтони Эдвардс о «Сан-Антонио»: «У нас противостояние, черт возьми! Уважение этим юным ниггерам, но мы еще вернемся»

Энтони Эдвардс назвал «Сан-Антонио» принципиальным соперником.

Суперзвезда «Миннесоты» Энтони Эдвардс заявил, что «Сан-Антонио» стал принципиальным соперником для него и его команды после победной для техасцев серии второго раунда плей-офф-2026.

«Черт возьми, это точно противостояние! Уважение этим юным ниггерам, они выходят играть в баскетбол. Они круто играют.

Не могу сказать ничего плохого о «Сперс», они круто играли. Вот что я скажу о себе: если вы меня побеждаете, я не испытываю никакой ненависти, это не мое. Но мы еще вернемся», – пообещал Эдвардс.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
logoНБА плей-офф
logoСан-Антонио
logoМиннесота
logoЭнтони Эдвардс
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
damn it. Расистский сайт sports.ru пишут слово n####r без блюра,звёздочек и решеток.
BREAKING NEWS.
ОтветEvgeniy Krapivin
damn it. Расистский сайт sports.ru пишут слово n####r без блюра,звёздочек и решеток. BREAKING NEWS.
Если это говорит черный, то это не оскорбление. Лол
Теперь пересобираться под САС будут и влетят в плей-ин от чудом попавшего туда Сакраменто?
Корнет, Олиник и Пламли такие: чо?!!
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Мне вообще не хотелось подходить к этим ниггерам». Энтони Эдвардс объяснил, почему поздравил «Сперс» за 8 минут до конца матча
24 мая, 06:12
Шэннон Шарп о Гобере: «Нельзя, чтобы человек с зарплатой в 50 миллионов становился неиграбельным»
17 мая, 07:41
Стефон Касл о поздравлениях от Эдвардса за 8 минут до конца матча: «Это было здорово»
17 мая, 05:27
Энтони Эдвардс о составе «Вулвз»: «С составом все нормально. Просто мы не формируем чемпионские привычки по ходу сезона»
16 мая, 08:10
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем