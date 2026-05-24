38 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» одолеть действующего чемпиона «Лас-Вегас»

Звездная разыгрывающая «Лос-Анджелеса » Келси Плам стала самым результативным игроком матча против «Лас-Вегаса », набрав 38 очков.

За 37 минут на паркете Плам попала 12 из 17 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 9 передач.

«Спаркс» справились с действующими чемпионками из «Эйсес» – 101:95.