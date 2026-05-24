Видео
0

38 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» одолеть действующего чемпиона «Лас-Вегас»

«Спаркс» обыграли «Эйсес» благодаря 38 очкам Плам.

Звездная разыгрывающая «Лос-Анджелеса» Келси Плам стала самым результативным игроком матча против «Лас-Вегаса», набрав 38 очков.

За 37 минут на паркете Плам попала 12 из 17 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 9 передач.

«Спаркс» справились с действующими чемпионками из «Эйсес» – 101:95.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
logoженская НБА
logoБаскетбол - видео
Лас-Вегас жен
logoЛос-Анджелес жен
logoКелси Плам

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Наташа Ховард набрала 26 очков (11 из 15 с игры), 14 подборов и 5 передач в победной игре с «Чикаго»
23 мая, 20:23Видео
Джефф Тиг: «Я бы набрал 100 очков в матче женской НБА»
19 мая, 17:16
Егор Дёмин встретился с «одной из самых крутых баскетболисток современности» Сабриной Ионеску
18 мая, 06:14Фото
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем