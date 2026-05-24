38 очков Келси Плам помогли «Лос-Анджелесу» одолеть действующего чемпиона «Лас-Вегас»
Звездная разыгрывающая «Лос-Анджелеса» Келси Плам стала самым результативным игроком матча против «Лас-Вегаса», набрав 38 очков.
За 37 минут на паркете Плам попала 12 из 17 бросков с игры, 6 из 7 трехочковых и 8 из 8 штрафных, добавив к этому 4 подбора и 9 передач.
«Спаркс» справились с действующими чемпионками из «Эйсес» – 101:95.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети женской НБА
