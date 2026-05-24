0

Дрэймонд Грин: «Эван Мобли пасует, когда «Никс» повышают уровень физической борьбы»

Дрэймонд Грин раскритиковал Эвана Мобли за игру в серии с «Никс».

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает Эвана Мобли одним из главных виновников провала «Кавальерс» в финале Восточной конференции с «Никс» (0-3).

«Это его вина. Рывок «Никс» 18:0 во второй половине – это не ошибка. Это происходит, когда «Нью-Йорк» начинает играть более агрессивно. А когда «Никс» повышают уровень физической борьбы, Эван Мобли сдает позиции. Не справляется, отступает, ему больше не нужен мяч. Человек становится мишенью.

Эван Мобли пасует, когда «Никс» повышают уровень физической борьбы. Если он хочет использовать весь свой потенциал, то должен соответствовать их уровню физики или превосходить его. Но это не то, в чем он преуспевает», – считает Грин.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: NBA on ESPN
logoДрэймонд Грин
logoЭван Мобли
logoКливленд
logoНБА плей-офф
logoНью-Йорк
logoНБА

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Плэй-офф - это прекрасное изобретение конечно. У нас это называлось Кубок, проводилось отдельно и котировалось ниже чемпионата всегда. Все маски слетают, рождаются герои из ниоткуда.
Кливленд весь из таких масок состоит, мне кажется. Хардена еще добавили из той же серии
Помнится, советские хоккейные ветераны несколько лет назад, когда ЦСКА или СКА вылетел после 1-го места в регулярке, дружно начали говорить типа "Мы чемпионы, а это Кубок")
Мобли лучший в Кливленде. Вопросы прежде всего к лидерам: Митчелу и Хардену.
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Трэвис Келси мастерски глушит пиво. И это все, что показал «Кливленд» против «Никс» – 0-3
24 мая, 11:30
«Кэвальерс» бросили играть, позволив Джейлену Брансону набрать легкие очки за 2 минуты до конца
24 мая, 05:49Видео
«Трэвису Келси и его девушке нравится». Комментаторы ESPN избегали упоминания имени Тейлор Свифт во время трансляции
24 мая, 05:17Видео
Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских болельщиков в Кливленд: «Они так делают. Не удивлен, когда-то и сам был среди них»
24 мая, 04:50
Рекомендуем
Главные новости
Боб Майерс: «Хотелось бы, чтобы к драфту у «Сиксерс» уже был новый руководитель, но важнее найти правильного человека»
сегодня, 21:30
НБА. Финалы конференций. «Оклахома» примет «Сан-Антонио» в пятом матче серии
сегодня, 21:10
Шэй Гилджес-Александер получает свисток при каждом втором падении в плей-офф
сегодня, 20:59Фото
Кенни Эткинсон сохранит пост главного тренера «Кливленда»
сегодня, 20:10
Скип Бэйлесс: «Судьи позволяют Каслу играть против Шэя в американский футбол»
сегодня, 19:28
Библиотека Сан-Антонио запустила кампанию «Читай как Вемби»
сегодня, 18:58Фото
Лавар Болл считает, что «Кливленд» зря расстался с Лонзо: «В итоге вас просто вынесли»
сегодня, 18:48
Антонио Дэниэлс сравнил Дончича и Брансона: «Я предпочитаю Джейлена – он играет и с мячом, и без него»
сегодня, 18:10
Некоторые игроки скамейки «Кливленда» недовольны работой Эткинсона в плей-офф
сегодня, 17:45
Джефф Ван Ганди: «Никс» – главные фавориты на титул. Они просто громят соперников»
сегодня, 17:01
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Ховентуд» одержал победу над «Уникахой», «Сарагоса» уступила «Валенсии»
сегодня, 21:09
Чемпионат Франции. 1/4 финала. «Виллербан» обыграл «Шоле», «Париж» разгромил «Страсбур» в первых матчах серий
сегодня, 21:06
Чемпионат Италии. 1/4 финала. 38 очков Ди Джей Стюарда не спасли «Тренто» от поражения «Виртусу», 27 очков Ар Джей Коула принесли «Венеции» победу над «Дертоной» в решающих играх серий
сегодня, 20:16
«Жальгирис» официально объявил о продлении контракта с Ажуоласом Тубелисом
сегодня, 19:50Фото
Чемпионат Турции. 1/4 финала. «Бешикташ» разобрался с «Галатасараем», «Бахчешехир» разгромил «Трабзонспор» в первых матчах серий
сегодня, 19:14
Армони Брукс продолжит карьеру в «Виллербане» (Mozzart Sport)
сегодня, 18:26
«Париж» работает над подписанием Маозиньи Перейры и Терри Тарпи
сегодня, 17:17
«Арис» предложил Вассилису Спанулису пост главного тренера
сегодня, 16:43
Майк Джеймс намерен бойкотировать матч плей-офф чемпионата Франции из-за финансовых разногласий с «Монако»
сегодня, 15:44
Антониус Кливленд: «Предвкушаю свою поездку в Норильск. Хотел бы спуститься под землю»
сегодня, 15:09
Рекомендуем