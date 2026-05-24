Дрэймонд Грин: «Эван Мобли пасует, когда «Никс» повышают уровень физической борьбы»

Дрэймонд Грин раскритиковал Эвана Мобли за игру в серии с «Никс».

Форвард «Уорриорз» Дрэймонд Грин считает Эвана Мобли одним из главных виновников провала «Кавальерс» в финале Восточной конференции с «Никс» (0-3).

«Это его вина. Рывок «Никс» 18:0 во второй половине – это не ошибка. Это происходит, когда «Нью-Йорк » начинает играть более агрессивно. А когда «Никс» повышают уровень физической борьбы, Эван Мобли сдает позиции. Не справляется, отступает, ему больше не нужен мяч. Человек становится мишенью.

Эван Мобли пасует, когда «Никс» повышают уровень физической борьбы. Если он хочет использовать весь свой потенциал, то должен соответствовать их уровню физики или превосходить его. Но это не то, в чем он преуспевает», – считает Грин.