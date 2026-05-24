Остин Ривз в разговоре с корреспондентом TMZ заявил, что хочет «сыграть еще раз» с Леброном и «Лейкерс»
Остин Ривз не прочь вернуться в «Лейкерс».
Звездный форвард «Лейкерс» Остин Ривз пообщался с корреспондентом TMZ, который застал его в аэропорту.
В одном из моментов он утвердительно ответил на вопрос, хочет ли «сыграть еще раз» с Леброном Джеймсом и «Лейкерс».
«Сыграть еще раз», – произнес Ривз, который имеет опцию игрока в контракте на следующий сезон.
Ривз не стал отвечать на вопрос о потенциальном усилении «Лейкерс».
«Сперва мне надо подписать контракт», – заявил Остин.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: TMZ Sports
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии