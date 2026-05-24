Остин Ривз в разговоре с корреспондентом TMZ заявил, что хочет «сыграть еще раз» с Леброном и «Лейкерс»

Остин Ривз не прочь вернуться в «Лейкерс».

Звездный форвард «Лейкерс» Остин Ривз пообщался с корреспондентом TMZ, который застал его в аэропорту.

В одном из моментов он утвердительно ответил на вопрос, хочет ли «сыграть еще раз» с Леброном Джеймсом и «Лейкерс ».

«Сыграть еще раз», – произнес Ривз, который имеет опцию игрока в контракте на следующий сезон.

Ривз не стал отвечать на вопрос о потенциальном усилении «Лейкерс».

«Сперва мне надо подписать контракт», – заявил Остин.