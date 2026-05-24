  • «Мне вообще не хотелось подходить к этим ниггерам». Энтони Эдвардс объяснил, почему поздравил «Сперс» за 8 минут до конца матча
0

Эдвардс прокомментировал свой поступок в конце серии против «Сперс».

Звездный защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс объяснил, почему он пошел поздравлять «Сан-Антонио» с победой в серии за 8 минут до конца шестого матча.

«Да, там еще 8 минут, но мы уже не вернемся в игру. Когда побеждаешь в серии плей-офф, все празднуют в конце матча. Они будут улыбаться, а я буду злой. Я такой: «Дай-ка я пойду и поздравлю этих парней, потому что я не собираюсь смеяться с вами после того, как вы надрали мне задницу». Мне вообще не хотелось подходить к этим ниггерам. Но что бы они тогда обо мне сказали? Я выразил им уважение, которое они заслужили. Я мог бы подождать до конца матча, по представлениям других людей. Но я сделал то, что сделал. Вот почему я – это я, а вы – это кто вы там есть», – сказал Эдвардс.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Youtube-канал Anthony Edwards
Так почему все таки подошел? Я - это я. Они- это они? Мы - это мы? Или, как нам трудовик сказал… жизнь вам ни это, ну как его… жизнь это вам … ну короче вот так вот… (это самое сильное высказывание в моей жизни, которое еще никто не смог опровергнуть)
Эдвардс примерно тоже самое имел ввиду
Он к Корнету вообще подходил, но пришлось поздравить всех
kemp
Корнет конечно тот еще мазафакер
Это неправильный мазафакер
... Подходил бы только к блондинам.
АХАХАХАА, Ант конечно тот еще мазафакер))))
Вот как ты заговорил
