«Кэвальерс» бросили играть, позволив Джейлену Брансону набрать легкие очки за 2 минуты до конца

«Кэвс» смирились с проигрышем за две минуты до конца матча.

За 2 минуты до конца третьей игры преимущество «Нью-Йорка » над «Кливлендом » дошло до 14 очков.

«Никс» начали новую атаку, а «Кэвс» встали на своей половине и позволили звездному защитнику Джейлену Брансону набрать легкие очки из-под кольца.

«Кливленд» проиграл матч (108:121) и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф (0-3).