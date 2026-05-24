«Кэвальерс» бросили играть, позволив Джейлену Брансону набрать легкие очки за 2 минуты до конца

«Кэвс» смирились с проигрышем за две минуты до конца матча.

За 2 минуты до конца третьей игры преимущество «Нью-Йорка» над «Кливлендом» дошло до 14 очков.

«Никс» начали новую атаку, а «Кэвс» встали на своей половине и позволили звездному защитнику Джейлену Брансону набрать легкие очки из-под кольца.

«Кливленд» проиграл матч (108:121) и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф (0-3).

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
Интересный конечно у Никс путь к финалу.
После 2-1 против Хоукс их уже отправили на рыбалку.
После серии писали, что Атланта очень слабая и не уровень плей-офф.
Потом серия с Сиксерс, где 76е оказались тоже очень слабой, да ещё уставшей. Хотя до серии писали, что они конечно же пройдут Нью Йорк.
Перед серией с Никс болельщики Кавс писали, что наконец то шанс для великого чокера бороды на гайку. Типа мы уже в финале.
Как говорится - вы находитесь здесь
Ну и конечно, по доброй традиции, Никс будут сладкой булочкой для любого финалиста. И конечно умные люди в комментариях продолжают мне доказывать, что, если разбираться в баскетболе, то очевидно, что эти Никс ни о чём и им постоянно везёт в плей-офф.
Ну, удачи, господа эксперты)
Ответ
Ну зачем так факты подтягивать к результату? На протяжении всей серии в Атлантой было понятно, что Никс гораздо талантливее и после 2-х поражений вопрос стоял в том, что будет придумывать Браун, чтобы вернуть перевес в серии. Кто до серии с 76 писал что они пройдут Никс? Тут откровенный бред ради красоты собственной картинки. Ну и да, для ОКС Никс будут сладкой булочкой в финале, в этом вы абсолютно правы
Ответ
Тебе скинуть ветку с обсуждением после третьей игры против Хоукс или сам справишься?
Вообще я давно симпатизирую Никс, со времён первого похода Брансона, против Майами, где он показал что это игрок пост-сезона, с тех пор существует некий хейт Никс и неоправданная предвзятость, уже давно и Рэндла нет и Тибодо покинул Нью-йорк а некоторые люди по прежнему пытаются уколоть команду, которая показала что умеет приспосабливаться к соперникам выше классом, что показал прошлый сезон.
Ответ
Некий хейт Никс присутствует не из-за Боансона, Рэндла, Таунса или Тибидо. А потому что они вечные неудачники Долана, которых любят подкладывать
... Они бросили играть после первого матча.
Ответ
По ходу первого матча🏀
