«Кэвальерс» бросили играть, позволив Джейлену Брансону набрать легкие очки за 2 минуты до конца
«Кэвс» смирились с проигрышем за две минуты до конца матча.
За 2 минуты до конца третьей игры преимущество «Нью-Йорка» над «Кливлендом» дошло до 14 очков.
«Никс» начали новую атаку, а «Кэвс» встали на своей половине и позволили звездному защитнику Джейлену Брансону набрать легкие очки из-под кольца.
«Кливленд» проиграл матч (108:121) и теперь находится в шаге от вылета из плей-офф (0-3).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Chaz NBA
После 2-1 против Хоукс их уже отправили на рыбалку.
После серии писали, что Атланта очень слабая и не уровень плей-офф.
Потом серия с Сиксерс, где 76е оказались тоже очень слабой, да ещё уставшей. Хотя до серии писали, что они конечно же пройдут Нью Йорк.
Перед серией с Никс болельщики Кавс писали, что наконец то шанс для великого чокера бороды на гайку. Типа мы уже в финале.
Как говорится - вы находитесь здесь
Ну и конечно, по доброй традиции, Никс будут сладкой булочкой для любого финалиста. И конечно умные люди в комментариях продолжают мне доказывать, что, если разбираться в баскетболе, то очевидно, что эти Никс ни о чём и им постоянно везёт в плей-офф.
Ну, удачи, господа эксперты)