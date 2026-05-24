О Джи Ануноби по просьбе Баркли назвал свое настоящее имя
Игрок «Никс» рассекретил свое реальное имя в прямом эфире.
Форвард «Никс» О Джи Ануноби по просьбе телеведущего Чарльза Баркли назвал свое настоящее имя.
«Меня зовут Огугуа», – произнес британский баскетболист во время трансляции ESPN после третьего матча финала Восточной конференции с «Кавальерс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Я часто в ютубе ищу произношение имен игроков и доверяю только тем вариантам, которые произносят сами обладатели этих имен.