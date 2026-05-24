О Джи Ануноби по просьбе Баркли назвал свое настоящее имя

Игрок «Никс» рассекретил свое реальное имя в прямом эфире.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби по просьбе телеведущего Чарльза Баркли назвал свое настоящее имя.

«Меня зовут Огугуа», – произнес британский баскетболист во время трансляции ESPN после третьего матча финала Восточной конференции с «Кавальерс».