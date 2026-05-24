О Джи Ануноби по просьбе Баркли назвал свое настоящее имя

Игрок «Никс» рассекретил свое реальное имя в прямом эфире.

Форвард «Никс» О Джи Ануноби по просьбе телеведущего Чарльза Баркли назвал свое настоящее имя.

«Меня зовут Огугуа», – произнес британский баскетболист во время трансляции ESPN после третьего матча финала Восточной конференции с «Кавальерс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Думал что он Original Gangster
Странно, что его имя никто не знает. Неужели нигде в протоколах оно не указывается. Да и сам Ануноби как-будто стесняется своего имени. Оно и понятно, ребята в студии с каким то пренебрежением спрашивают.
Seyar
Все его знают давно, просто ведущие из пещеры вышли.
Seyar
Так в протоколах написано буквами, а как это читается знает только сам игрок, ну и его соплеменники, из языка которых это имя происходит. Как минимум потому что G может читаться и как «г» и как «дж», не говоря о том, что вообще редко где указывается ударения.
Я часто в ютубе ищу произношение имен игроков и доверяю только тем вариантам, которые произносят сами обладатели этих имен.
Родители Ануноби родились в Африке, в Англию переехали во взрослом возрасте, поэтому традиции их народа ещё крепки, поэтому так назвали сына, согласно традиции их народа. Предки Чарльза Баркли, африканцы, возможно беглые рабы с юга Луизианы, его могли назвать Амака или Агаронгва, но прошло много поколении, традиции утеряны в глубине лет.
реально тут проще Оуджи)
НБА надо выпустить плюшевую игрушку и назвать её Огуагуа))
