«Трэвису Келси и его девушке нравится». Комментаторы ESPN избегали упоминания имени Тейлор Свифт во время трансляции
Комментаторы ESPN потроллили Тейлор Свифт на матче НБА.
Комментаторы ESPN Майк Брин и Ричард Джефферсон избегали упоминания имени суперзвезды поп-музыки Тейлор Свифт во время трансляции третьего матча финала Восточной конференции «Кавальерс» – «Никс».
Свифт появилась на арене в компании своего жениха Трэвиса Келси, который выступает в НФЛ.
Майк Брин: Трэвис Келси и его невеста вместе с нами на игре.
Ричард Джефферсон: Трэвису Келси и его девушке нравится!
В соцсетях предупреждают, что Джефферсону может достаться от многочисленных поклонников Свифт за его озорство.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
…