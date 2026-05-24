  • «Трэвису Келси и его девушке нравится». Комментаторы ESPN избегали упоминания имени Тейлор Свифт во время трансляции
Комментаторы ESPN потроллили Тейлор Свифт на матче НБА.

Комментаторы ESPN Майк Брин и Ричард Джефферсон избегали упоминания имени суперзвезды поп-музыки Тейлор Свифт во время трансляции третьего матча финала Восточной конференции «Кавальерс» – «Никс».

Свифт появилась на арене в компании своего жениха Трэвиса Келси, который выступает в НФЛ.

Майк Брин: Трэвис Келси и его невеста вместе с нами на игре.

Ричард Джефферсон: Трэвису Келси и его девушке нравится!

В соцсетях предупреждают, что Джефферсону может достаться от многочисленных поклонников Свифт за его озорство. 

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Larry Brown Sports
было бы неплохо узнать контекст
Выкинули шпильку в её адрес, получается
ОтветВиталий Нестер
О чем новость? …
Об озорстве
шалость удалась?
каков озорник этот Ришар Жефферсон
У них комплекс какой-то? Или это правила канала? Он популярнее и богаче любого игрока НБА за исключением Леброна
Озорство Ричарда Джефыерсона - норм ник или это запрещено в рф сейчас?
