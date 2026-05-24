«Трэвису Келси и его девушке нравится». Комментаторы ESPN избегали упоминания имени Тейлор Свифт во время трансляции

Комментаторы ESPN потроллили Тейлор Свифт на матче НБА.

Комментаторы ESPN Майк Брин и Ричард Джефферсон избегали упоминания имени суперзвезды поп-музыки Тейлор Свифт во время трансляции третьего матча финала Восточной конференции «Кавальерс» – «Никс».

Свифт появилась на арене в компании своего жениха Трэвиса Келси, который выступает в НФЛ.

Майк Брин: Трэвис Келси и его невеста вместе с нами на игре.

Ричард Джефферсон: Трэвису Келси и его девушке нравится!

В соцсетях предупреждают, что Джефферсону может достаться от многочисленных поклонников Свифт за его озорство.