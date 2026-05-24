Трэвис Келси опустошил банку пива на глазах Тейлор Свифт
Келси выпил банку пива, придя на матч «Кэвс» – «Никс» со Свифт.
Звезда американского футбола и уроженец Кливленда Трэвис Келси пришел на домашний матч серии финала Запада НБА «Кэвальерс» – «Никс» с Тейлор Свифт, своей невестой и мировой звездой поп-музыки.
Когда «Кливленд» проигрывал со счетом 82:91 к концу третьей четверти, Келси и Свифт показали на огромном табло арены. Фанаты зааплодировали, когда Келси продемонстрировал свои бейсболку и футболку в цветах команды, а затем осушил банку пива. Пока Келси поглощал напиток, Свифт прикрывала рот рукой, изображая шок и смущение.
Игра закончилась поражением «Кэвальерс», за которых болели знаменитости, – 108:121 (0-3 в серии).
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: ESPN
У нас алкоголь на спортивных аренах запрещен (что характерно, кроме VIP-лож, там можно), а достанешь баночку (вдруг пронес) и менты увидят - выведут + штраф
В США: тип с первого ряда прям на камеру смачно и демонстративно выхлестал банку пива, всё вокруг улыбаются, хлопают и поддерживают🤔🤷
забавная новость, вообще на спортсе все любят серьезные, аналитические статьи, под которыми 5 плюсов и 2 комментария
а пишут под новостями про пиво и Боню, и создают активность