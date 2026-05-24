Карл-Энтони Таунс: «Ануноби – один из лучших защитников в мире, и его прокатили с первой сборной»

Таунс: Ануноби – один из лучших защитников в мире, и его прокатили с первой сборной.

На пресс-конференции после победы над «Кливлендом» в третьей игре (121:108) центровой «Нью-Йорка » Карл-Энтони Таунс удивился отсутствию вопросов о защитной сборной к его одноклубнику О Джи Ануноби .

«Никто не хочет спросить О Джи про вторую защитную сборную? Он один из лучших защитников в мире, и его прокатили с первой сборной.

Вот черт», – сказал Таунс, завершая общение с прессой.

Ануноби получил 67 баллов в голосовании, в то время как первую сборную составили Виктор Вембаньяма (200), Чет Холмгрен (190), Осар Томпсон (166), Руди Гобер (151) и Деррик Уайт (146).