Участие Джейлена Уильямса в 4-м матче с «Сан-Антонио» под вопросом
Известен статус звезды «Тандер» перед 4-й игрой в Сан-Антонио.
Звездный форвард «Оклахомы» Джейлен Уильямс сохранил статус «под вопросом» перед четвертым матчем финала Западной конференции с «Сан-Антонио» (2-1).
Уильямс усугубил повреждение мышцы задней поверхности бедра левой ноги во втором матче серии и пропустил третью игру.
Состояние 25-летнего баскетболиста будет оцениваться на ежедневной основе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
