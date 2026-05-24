Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских болельщиков в Кливленд: «Они так делают. Не удивлен, когда-то и сам был среди них»

Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских фанатов в Кливленд.

Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл прокомментировал приезд большого количества нью-йоркских болельщиков на третий матч финала Восточной конференции в Кливленд.

«Никс» победили 121:108 и повели 3-0 в серии.

«Кричалки в поддержку «Никс» на арене в Кливленде? Я из Нью-Йорка . Меня это не удивляет. Они это устраивают на каждой арене. Примерно такая же история с фанатами «Даллас Ковбойз». Дело не в Кливленде . В Филадельфии было нечто похожее.

В общем, фанаты «Никс» так делают. Когда-то и я сам был среди них», – признался Митчелл.