Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских болельщиков в Кливленд: «Они так делают. Не удивлен, когда-то и сам был среди них»
Лидер «Кавальерс» Донован Митчелл прокомментировал приезд большого количества нью-йоркских болельщиков на третий матч финала Восточной конференции в Кливленд.
«Никс» победили 121:108 и повели 3-0 в серии.
«Кричалки в поддержку «Никс» на арене в Кливленде? Я из Нью-Йорка. Меня это не удивляет. Они это устраивают на каждой арене. Примерно такая же история с фанатами «Даллас Ковбойз». Дело не в Кливленде. В Филадельфии было нечто похожее.
В общем, фанаты «Никс» так делают. Когда-то и я сам был среди них», – признался Митчелл.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
