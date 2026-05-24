  • Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских болельщиков в Кливленд: «Они так делают. Не удивлен, когда-то и сам был среди них»
Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских болельщиков в Кливленд: «Они так делают. Не удивлен, когда-то и сам был среди них»

Донован Митчелл о нашествии нью-йоркских фанатов в Кливленд.

Лидер «Кавальерс»  Донован Митчелл прокомментировал приезд большого количества нью-йоркских болельщиков на третий матч финала Восточной конференции в Кливленд.

«Никс» победили 121:108 и повели 3-0 в серии.

«Кричалки в поддержку «Никс» на арене в Кливленде? Я из Нью-Йорка. Меня это не удивляет. Они это устраивают на каждой арене. Примерно такая же история с фанатами «Даллас Ковбойз». Дело не в Кливленде. В Филадельфии было нечто похожее.

В общем, фанаты «Никс» так делают. Когда-то и я сам был среди них», – признался Митчелл.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Underdog NBA
Фанаты НЙ никс богатые. Могут себе позволить ездить по семинарам "коучей," ретриты и на матчи никс (тоже своего рода секта). У простого работяги из Детройта нет ни времени, ни денег на такую роскошь
Родился Доня в Нью-Йоркской области, но после школы, их пути разошлись и отправился Доня на тьму-тараканань, по сравнению в "родными палестинами". Выход в финал востока через 2де, 7-матчевые серии это 5ка, но далее возможен слив и свип, ложка дёгтя, которая портит бочку мёда. Имхо.
