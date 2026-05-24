Джейлен Брансон набрал 30 очков (21 во второй половине) и помог «Никс» увеличить преимущество над «Кэвс» до 3-0
30 очков Брансона помогли «Никс» разобраться с «Кэвс».
Звездный защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон стал самым результативным игроком третьего матча против «Кливленда», набрав 30 очков.
За 41 минуту на паркете защитник реализовал 10 из 19 бросков с игры, 0 из 4 трехочковых и 10 из 12 штрафных, добавив к этому 3 подбора и 6 передач при 4 потерях.
«Никс» выиграли 10-й матч плей-офф подряд (121:108) и увеличили преимущество в серии до 3-0.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети НБА
