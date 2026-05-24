Майк Браун о серии из 10 побед в плей-офф: «Это нелегко. Мы играем против сильных команд»

Майк Браун утверждает, что у «Никс» сильные соперники в плей-офф.

По словам главного тренера «Нью-Йорка» Майка Брауна, серия из 10 побед подряд в плей-офф-2026 не означает, что команде попадаются слабые соперники.

«Это сложно. Мы играем против сильных команд. Я уже говорил об этом раньше.

Сейчас мы играем против команды, в составе которой четыре участника Матча всех звезд НБА и два выдающихся шутера, а еще у них фантастический тренер – Кенни Эткинсон. Так что в этом нет ничего легкого», – заявил Браун после победы над «Кливлендом» в третьем матче финала Восточной конференции.