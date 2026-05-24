«Нью-Йорк» стал 7-й командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф

«Никс» повторили историческую серию побед в плей-офф.

«Нью-Йорк» в субботу справился с «Кливлендом» (121:108, 3-0) и стал седьмой командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф.

Последней командой, которой это удалось, был «Бостон». В 2024 году «Селтикс» также одержали 10 побед подряд на пути к титулу.

Все победы «Никс», кроме одной, были одержаны с двузначной разницей. Суммарный показатель»+225» по итогам последних 10 игр также является рекордным в истории НБА, включая регулярный чемпионат и плей-офф.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
Кавс, вы че творите? Вы че вытворяет?
ОтветПерстень Уэстбрука
А вы чего-то другого ожидали, у них в команде два конуса - Митчелл и Харден, плюс Мобли который опять обделался (как пример 0 бросков после второй четверти в прошлой игре), у них Таунс под кольцом, которого все годы хейтели за защиту под кольцом, но в него НИКТО не атакует, ни Аллен, ни Мобли, просто боятся .. Кавс достались самые легкие соперники, Торонто и Детройт, но даже с ними умудрялись по 7 матчей сыграть, ну цирк же, учитывая их платежку
ОтветМурзин Ринат
Опять слабая команда против Никс, ну что ты делать будешь.
