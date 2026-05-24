«Нью-Йорк» стал 7-й командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф

«Никс» повторили историческую серию побед в плей-офф.

«Нью-Йорк » в субботу справился с «Кливлендом » (121:108, 3-0) и стал седьмой командой в истории НБА, которая выиграла как минимум 10 матчей подряд в плей-офф.

Последней командой, которой это удалось, был «Бостон». В 2024 году «Селтикс» также одержали 10 побед подряд на пути к титулу.

Все победы «Никс», кроме одной, были одержаны с двузначной разницей. Суммарный показатель»+225» по итогам последних 10 игр также является рекордным в истории НБА , включая регулярный чемпионат и плей-офф.